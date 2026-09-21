“Ключова задача медреформи була прибрати міністерство з політик формування зарплат. Чиновника прибрали, ринок повинен врегулювати. Через п'ять років основний запит до Міністерства охорони здоров'я: зарплати”.

Так міністр Віктор Ляшко відреагував у розмові з LB.ua на одну з найбільших болей медиків зараз у медичній системі.

Він нагадав, що згідно децентралізації власниками комунальних медзакладів є громади, а медзаклади стали некомерційними підприємствами якраз для того, аби мати свободу керувати власними закладами.

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“Продовжуємо працювати політично по регіонах, по органах місцевого самоврядування. Правила в державі написані одні для всіх. І в одних зарплата значно більше ринкової, а в одних базова 20 000, як прописано в постанові”, – сказав Віктор Ляшко.

За його словами, зараз середня зарплата лікаря в Україні – 27 000 грн.

“Але в коментарях точно напишуть люди, які отримують 20 000, а то і менше, гендиректор скористався можливістю, за якою якщо в нього 85% [пулу коштів] тільки на зарплату йде, то він може платити менше ніж 20. Цей кейс треба розбирати, що за лікарня, чому немає надходжень від Національної служби здоров'я за послуги, які вони надають”, – додав міністр.

На запитання, чи в програмі медичних гарантій достатньо коштів, аби платити медикам від держави гідні зарплати? Міністр відповів, що ні. Згідно закону про медреформу, держава мала виділяти щороку на програму медгарантій мінімум 5% від ВВП, однак ні разу стільки коштів не виділяла ще.

За його словами, міністерство було готове на 2026-й рік отримати не 5% ВВП, а 250 млрд грн на програму медгарантій. Якби стільки коштів виділили, то “були б зовсім інші підходи до фінансування тих чи інших пакетів”. Рада виділила 191 млрд грн.

Порівнюючи зарплати українських медиків з польськими, Віктор Ляшко сказав: “Зразу дати таку зарплату, як у Польщі, технічно неможливо, це космічні цифри. Але ми подивилися, яка середня ринкова зарплата в Польщі і яка зарплата в лікарів. Яким коефіцієнтом треба зробити. У нас до середньої по Україні треба, щоб був коефіцієнт X2. Щоб це зробити, треба в програмі медичних гарантій додати 92 млрд грн. Тоді буде середня по економіці станом, умовно, на червень 2026 року і вийдемо на зарплату, що буде від середньої по економіці X2 – це базовий рівень зарплати всіх. Чи є в нас 92 млрд грн? Напевно ж немає. Будемо дискутувати”.