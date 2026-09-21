Головне за ніч та ранок понеділка, 21 вересня: майже 240 боєзіткнень, атака на Запоріжжя, удари по складах харчів на Одещині

Нічні повітряні атаки , 238 бойових зіткнень, бої на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли, ексклюзиви Олександра Корнієнка та Віктора Ляшка.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 238 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Костянтинівському напрямку фронту - 24.

На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак, на Лиманському – 15.

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Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1660 осіб, 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, по 3 РСЗВ та системи ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 519 650 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі 21 вересня армія Росії масовано атакувала Запоріжжя. Поранено п'ятьох людей, ще п'ятьох рятувальники врятували з місця удару, 14 – евакуювали.

Росіяни вдарили по двох дев'ятиповерхівках, ТЦ і корпусу вищого навчального закладу. Станом на ранок ліквідація пожеж, спричинених обстрілом, тривала, повідомили в ДСНС.

Потерпілими є мешканці двох пошкоджених будинків.

За інформацією «Запорізьких вістей», ворог поцілив по історичному корпусу національного університету. Будівля була зведена на початку XX століття і спершу слугувала як жіноча гімназія. Будівля внесена до переліку пам'яток архітектури і містобудування місцевого значення.

Докладніше – в новині.

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У ніч на 21 вересня російська армія атакувала Одещину. Через обстріл загорілися склади із продуктами. Люди не постраждали.

За словами начальника ОВА Олега Кіпера, пожежу ліквідували. Робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів.

Сьогодні, 21 вересня, російська армія атакувала декілька заправок у Житомирській області. Першу – на трасі М-06 біля Звягеля.

Станом на 12:45 наслідки ворожого удару біля Звягеля було ліквідовано. Рух трасою М-06 відновили.

Близько 12 години стало відомо про удар по другій заправці – мережі WOG.

Росія, починаючи із 18:00 20 вересня, атакувала 172 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія», а також «Бандероль»/«Дань-Т» із напрямків: Бєлгород, Шаталово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово у РФ, а також із ТОТ Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила та подавила 147 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 1 «Бандероль»/«Дань-Т».

Зафіксували влучання на 14 локаціях, і в ще 4 місцях впали уламки. Станом на ранок атака тривала.

Наразі від міжнародних партнерів давно не лунали вимоги про терміновість проведення виборів в Україні. Про це в інтерв'ю LB live сказав перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

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За його словами, ступінь готовності законопроєкту про перші повоєнні вибори у його технічній частині і напрацюваннях підгруп є високою. Політичні питання не вирішені і не будуть, допоки не поліпшиться безпекова ситуація і не буде гарантований мир на певний час.

Після досягнення цих умов розпочнеться результативна політична дискусія. Її планували розпочати восени, до погіршення ситуації з обстрілами в Києві.

Подробиці – в новині та в самому інтерв’ю.

Коментуючи удари російської армії по складах, зокрема медичних, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко сказав, що ліками запасатись не потрібно.

Про це міністр охорони здоровʼя сказав в інтервʼю LB.ua.

«Найбільша проблема виникає тоді, коли починають скуповувати ліки, які не потрібні на сьогодні. Тоді збільшується попит. Мало того, що є криза обстрілів, ще є криза непрогнозованого споживання. І це може призводити до того, що не вчасно або не планово будуть поставлені ліки до аптек», — сказав міністр.

Він запевнив, що ліки в аптеках будуть: «Ми гарантуємо, що навіть з обстрілами вирішуємо шляхи поставки лікарських засобів до аптек. Якщо там його [якогось препарату] сьогодні нема, то буде через день-три», — додав Ляшко.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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