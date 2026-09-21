Politico: Росія планує наростити виробництво ударних дронів на 78%

У Татарстані готують розширення заводу "Алабуга-Волокно" для виробництва додаткових 500 тонн вуглецевого волокна на рік.

Росія вживає заходів для нарощування потужностей із виробництва десятків тисяч ударних безпілотників, які вона використовує для атак на українські міста.

Про це пише Politico з посиланням на плани російської державної компанії, що опинилися в розпорядженні видання.

Розширення заводу “Алабуга-Волокно” (входить до складу держкорпорації “Росатом”) у Татарстані дозволить Москві до 2029 року щорічно виробляти додатково 500 тонн вуглецевого волокна аерокосмічного класу для військових потреб.

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Цей міцний і легкий матеріал є ключовим компонентом для виготовлення планера безпілотника.

За оцінками експертів, таке збільшення виробництва означатиме випуск додатково 28 тисяч бойових безпілотників щороку – це зростання на 78% обсягів виробництва зброї. “…подібної до тієї, що цього місяця влучила в пасажирський поїзд поблизу польського кордону, а також до тих апаратів, через які загинуло чимало мирних українців”, – зазначає Politico.

За оцінками України, наразі Росія здатна виробляти щороку понад 36 000 дронів-камікадзе “Герань”.

Ці плани підкреслюють ставку Росії на технології бойових безпілотників для забезпечення своєї воєнної машини, яку вона дедалі частіше спрямовує проти решти Європи.

Завод “Алабуга-Волокно” перебуває під санкціями західних країн

Проти заводу “Алабуга-Волокно” та його материнської компанії – підрозділу “Росатома” з виробництва передових матеріалів UMATEX – санкції запровадили Велика Британія, США та низка інших західних країн.

Цей завод є ключовою ланкою у військово-промисловому ланцюгу постачання Москви. Саме він на початку цього року отримав замасковану партію хімічних речовин для виробництва вуглецевого волокна вагою 46 тонн від китайської державної корпорації. Про це свідчать внутрішні транспортні та митні документи “Росатома”, оприлюднені виданням на початку вересня.

Раніше в “Росатомі” заявляли, що компанія та її дочірні підприємства “діють у повній відповідності” до чинного законодавства та нормативних вимог.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому нічого не відомо про плани розширення виробництва російських безпілотників і що воно “жорстко контролює експорт товарів подвійного призначення відповідно до законодавства”.

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“Бізнес-плани, проєкти дизайну та конструкторська документація, отримані з російських джерел Українським центром безпеки та співпраці – київським аналітичним центром, наближеним до українського уряду, – містять детальні відомості про розширення заводу, а також схеми його обладнання та будівництва”, – додає Politico.

Спеціальний комітет Палати представників США з питань Китаю вивчив ці документи й визнав їх справжніми, повідомив представник американського уряду, ознайомлений із їхнім змістом. Українська влада також переглянула документи й підтвердила їхню автентичність, зазначив український посадовець.

“Алабуга-Волокно” вже розширюється, готується фундамент нового заводу

Згідно з офіційними документами, у травні уряд Росії схвалив плани “Росатому” щодо створення нової лінії на заводі “Алабуга-Волокно” – підприємстві, призначеному для “виробництва хімічних волокон і ниток”, – із потужністю випуску до 500 тонн вуглецевого волокна на рік.

За словами українського посадовця, супутникові знімки, зроблені в період із травня по липень, фіксують підготовчі роботи на ділянці, відведеній під проєкт розширення, що прилягає до чинного заводу “Алабуга-Волокно” в Татарстані. Знімки, надані USCC, містять “докази того, що об’єкт уже розростається”, зазначив посадовець.

Наразі "готується фундамент" нового заводу, повідомив експерт із питань озброєнь Девід Олбрайт – засновник і президент вашингтонського аналітичного центру “Інститут науки та міжнародної безпеки” (Institute for Science and International Security), який самостійно отримав супутникові знімки цього об’єкта, датовані серпнем.

За його словами, заплановане завершення будівництва заводу у 2027 році “вимагає швидких темпів робіт”.