Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія майже безперестанку атакує Київщину дронами. Під ударами були цивільні обʼєкти у 5 районах, а найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському.

Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, повітряна тривога в області тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зараз.

Реклама

Під ударом ворога цивільні об’єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

За добу пошкоджено 34 об’єкти. Серед них — приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському районі – 12 об’єктів. В Бучанському районі пошкоджені 11, Вишгородському – 5, Бориспільському та Обухівському – по 3 обʼєкти.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки на Київщині

Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.