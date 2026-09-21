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РФ майже безперестанку атакує Київщину дронами, під ударами були цивільні обʼєкти у 5 районах

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському районі.

РФ майже безперестанку атакує Київщину дронами, під ударами були цивільні обʼєкти у 5 районах
Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС

Росія майже безперестанку атакує Київщину дронами. Під ударами були цивільні обʼєкти у 5 районах, а найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському.

Про це написав начальник ОВА Тимур Ткаченко. 

За його словами, повітряна тривога в області тривала майже весь вчорашній день, усю ніч і продовжується зараз.

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Під ударом ворога цивільні об’єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

За добу пошкоджено 34 об’єкти. Серед них — приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, фермерське господарство, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському районі – 12 об’єктів. В Бучанському районі пошкоджені 11, Вишгородському – 5, Бориспільському та Обухівському – по 3 обʼєкти.

Ліквідація наслідків атаки на Київщині
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки на Київщині

Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.

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