Ворог бив по області дронами, із артилерії та авіації.

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Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину дронами, із артилерії та авіації Поранені семеро людей.

Як розповів начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Томина Балка, Черешеньки, Дніпровське, Дослідне, Велетенське, Новодмитрівка, Дар'ївка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Новорайськ, Костирка, Нововоронцовка, Борозенське, Урожайне, Осокорівка, Гаврилівка, Дудчани, Михайлівка, Новокаїри, Республіканець, Саблуківка, Українка, Томарине та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили костел, музей, заклад громадського харчування, банківську установу, адмінбудівлю, супермаркет, газопровід, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.

Прокудін нагадав: якщо люди. бажають виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951