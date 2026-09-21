Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог поранив сімох мешканців Херсонщини, понівечив костел, музей та інші обʼєкти

Ворог бив по області дронами, із артилерії та авіації. 

Ворог поранив сімох мешканців Херсонщини, понівечив костел, музей та інші обʼєкти
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину дронами, із артилерії та авіації Поранені семеро людей. 

Як розповів начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Комишани, Білозерка, Станіслав, Томина Балка, Черешеньки, Дніпровське, Дослідне, Велетенське, Новодмитрівка, Дар'ївка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Новорайськ, Костирка, Нововоронцовка, Борозенське, Урожайне, Осокорівка, Гаврилівка, Дудчани, Михайлівка, Новокаїри, Республіканець, Саблуківка, Українка, Томарине та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили костел, музей, заклад громадського харчування, банківську установу, адмінбудівлю, супермаркет, газопровід, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей. 

Прокудін нагадав: якщо люди. бажають виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies