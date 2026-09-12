Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо

У жовтні ворог, як і щороку, змінить тактику і перейде з малих піших груп на важку бронетехніку.

Ситуація на Донецькому напрямку залишається дуже важкою, а противник за минулу літню кампанію так і не зміг виконати жодного зі своїх стратегічних завдань. Про це заявив командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко під час онлайн-включення на щорічній конференції Yalta European Strategy (YES).

«Обстановка на Донецькому напрямку дуже важка. Ми протистоїмо трьом арміям, 56-й парашутно-десантній дивізії, угрупованню морської піхоти Російської Федерації. Насправді співвідношення по військових частинах, якими ми оперуємо, досить значна на користь противника. Це приблизно один до шести, якщо порівнювати по силах військової частини, по кількості особового складу, бойових запасів, які застосовує противник», – заявив Прокопенко.

Він зазначив, що противник має близько 1200 розрахунків «Рубікону», і третина з них задіяна саме на Донецькому напрямку.

Реклама

«Станом на зараз противник не виконав стратегічної задачі щодо захоплення Добропілля до кінця літа. Він провалив літню наступальну кампанію. Мав тільки малі тактичні успіхи», – розповів командир.

За його словами, після оперативно-наступальних дій, які корпус проводив у тому числі спільно з генералом Валерієм Залужним, противник протягом року не зміг навіть відновити позиції, з яких був змушений відійти ще минулого літа.

Прокопенко повідомив, що очікує на відкриту мобілізацію в Росії наприкінці березня, після виборів.

«До початку зими противник може досить швидко мобілізувати до 600 000 військовослужбовців, швидко їх перекидати, і ми вже можемо побачити це на лінії бойового зіткнення в найближчому часі, на кінець цього року. Відповідно, стратегічною метою буде повна окупація Донецької і Луганської областей. Противник не може виконати цю задачу мінімум вже протягом п'яти років», – зазначив командир.

За його оцінкою, ворог намагатиметься до кінця осінньої кампанії зачепитися бодай за один із населених пунктів умовної лінії Добропілля – Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ – Святогорськ, щоб створити плацдарм для подальших дій.

«Ми цього йому зробити не дамо. Шансів на успіх він не має. Втрати у ворога на сьогодні колосальні», – заявив Прокопенко.

Командир додав, що кульмінацію літньої наступальної кампанії противника очікують у вересні, а вже на жовтень прогнозують зміну тактики через погіршення погодних умов – дощі, тумани та скорочення світлового дня.

«Противник буде вимушений з тактики малих піших груп перейти на важку броньовану техніку і намагатися робити механізовані прориви у глибину оборони. Цим він, власне, займався і минулої зими, й восени, але не мав жодного значного успіху. Всі колони виявлялися ще на районах зосередження, на маршрутах висування, наносилися ураження в глибину більш ніж на 40-50 км», – зазначив він.

Реклама

За словами Прокопенка, корпус спроможний знищувати щодня до 50 одиниць бойової і вантажної техніки противника завдяки засобам розвідки та безпілотним апаратам.

Він також припустив, що частину мобілізованого резерву, сформованого в Білорусі, противник може задіяти для сковування зусиль ЗСУ на північних кордонах – із метою створення буферної зони в Сумській і Чернігівській областях та продовження терору Києва.

Прокопенко наголосив, що Росія воює не лише з Україною, а з усім цивілізованим світом.

«Це не війна двох армій, це війна і терор мирного населення. Це щоденне знищення і руйнування нашої фізичної інфраструктури. Це катування до смерті наших військовополонених. Це примусова мобілізація українського населення на тимчасово окупованих територіях. І, на превеликий жаль, це все очікує європейські країни в разі, якщо Україна перестане чинити опір», – підсумував він, додавши, що Україна зараз виграє для світу найдорожчий ресурс від початку масштабної війни – час, який необхідно використати для розвитку армії, технологій і цивільної оборони.