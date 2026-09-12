Росія понад 60 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблий і четверо поранених

Окупанти били по регіону з артилерії та безпілотниками.

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Протягом 12 вересня російські війська понад 60 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджене підприємство. У Слобожанській громаді Дніпровського району зазнала пошкоджень приватна оселя.

На Криворіжжі під ударами опинилися районний центр, а також Глеюватська, Апостолівська, Новопільська та Девладівська громади. Там пошкоджені підприємство та інфраструктура.

Найбільше постраждалих зафіксували на Нікопольщині. Російські війська атакували Нікополь, а також Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Унаслідок атак там пошкоджені амбулаторія, сільськогосподарська техніка та приватні будинки. Поранень дістали четверо людей.

Двох чоловіків віком 51 та 58 років госпіталізували. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.