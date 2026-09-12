Росія понад 60 разів атакувала Дніпропетровщину: є загиблий і четверо поранених

Протягом 12 вересня російські війська понад 60 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.
Про це в Telegram повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджене підприємство. У Слобожанській громаді Дніпровського району зазнала пошкоджень приватна оселя.
На Криворіжжі під ударами опинилися районний центр, а також Глеюватська, Апостолівська, Новопільська та Девладівська громади. Там пошкоджені підприємство та інфраструктура.
Найбільше постраждалих зафіксували на Нікопольщині. Російські війська атакували Нікополь, а також Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Унаслідок атак там пошкоджені амбулаторія, сільськогосподарська техніка та приватні будинки. Поранень дістали четверо людей.
Двох чоловіків віком 51 та 58 років госпіталізували. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
- Не залишали у спокої окупанти регіон і минулої ночі, обстрілюючи міста області балістичними ракетами. У Кривому Розі ціллю ворога було промислове підприємство. Одна людина загинула, двоє були поранені.