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Київ і Дніпро передадуть автобуси Одесі, яка має гостру потребу в міському транспорті

Одесити отримають автобуси марки МАЗ двох моделей, які розраховані на 100 і 150 пасажирів.

Київ і Дніпро передадуть автобуси Одесі, яка має гостру потребу в міському транспорті
Наслідки російської атаки у Одесі, фото ілюстративне
Фото: Одеська МВА

Київ і Дніпро об'єднали зусилля для допомоги Одесі, яка постійно перебуває під ворожими обстрілами та має гостру потребу в громадському транспорті через знищення значної частини рухомого складу. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У жовтні 2022 року Київ передав Дніпру 30 пасажирських автобусів замість тих, що згоріли під час російської атаки. Тепер Дніпро, як користувач цього транспорту, та Київ, як його власник, узгодили спільне рішення спрямувати частину цих автобусів — 7 одиниць — для потреб Одеси, додав Кличко.

Одесити отримають автобуси марки МАЗ двох моделей, які розраховані на 100 і 150 пасажирів. Транспорт має низький рівень підлоги та обладнаний пандусами для комфортного пересування людей на колісних кріслах. Крім того, кабіни водіїв оснащені системами кондиціювання повітря, а самі автобуси мають надійні двигуни та автоматичні коробки передач від компаній Mercedes-Benz та Voith.

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