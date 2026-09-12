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Бійці "Маґури" знищили російських штурмовиків, які намагалися прорватися на Сумщину через трубу

Близько десяти російських військових намагалися перейти з Курської області РФ на територію Сумської області.

Бійці "Маґури" знищили російських штурмовиків, які намагалися прорватися на Сумщину через трубу
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" разом із суміжними підрозділами знищили близько десяти російських штурмовиків, які намагалися потрапити на Сумщину з Курської області через трубопровід.

Про це повідомила 47-ма окрема механізована бригада "Маґура".

За даними військових, російські військові намагалися використати трубу, яка проходить із Курської області РФ у напрямку Сумщини, для прихованого переміщення.

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Близько десяти окупантів намагалися вибратися з труби на українську територію. Однак цей маршрут перебував під постійним контролем українських військових.

Російських штурмовиків знищували артилерією та ударними безпілотниками. У бригаді зазначили, що до відбиття спроби проникнення залучили різні підрозділи, які діяли злагоджено.

"Близько десятка штурмовиків, які намагалися звідти вилізти, були розмотані артилерією, дронами і не тільки – чітко і злагоджено відпрацювали всі бригадні підрозділи", – заявили у 47-й ОМБр.

У бригаді додали, що подібні спроби проникнення російських військових перебувають під постійним контролем українських сил.

Підтримувати українських захисників можна через надійні та перевірені канали.

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