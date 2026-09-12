РФ знову атакувала "Запоріжсталь" балістичними ракетами: четверо працівників постраждали

Підприємство після попередніх ударів 11 та 27 серпня досі не відновило виробництво.

Уночі 12 вересня російські війська втретє за останній місяць завдали удару балістичними ракетами по "Запоріжсталі". Чотири ракети влучили у виробничий майданчик підприємства, внаслідок чого постраждали четверо працівників.

Про це повідомили у пресслужбі "Запоріжсталі".

За даними підприємства, внаслідок чергової атаки пошкоджено основне та допоміжне обладнання доменного і мартенівського цехів, енергосистему та мережі комбінату, а також логістичну інфраструктуру.

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Виробничі процеси на "Запоріжсталі" після попередніх російських ударів 11 та 27 серпня не здійснювалися, тому загрози техногенної аварії наразі немає. Кількість працівників на території підприємства під час атаки була суттєво обмежена.

Внаслідок удару четверо працівників отримали травми різного ступеня тяжкості. Один із них після надання першої допомоги та огляду медиками відмовився від госпіталізації та залишився допомагати ліквідовувати наслідки атаки.

Ще троє постраждалих після надання домедичної допомоги були госпіталізовані до міських лікарень із травмами середнього ступеня тяжкості.

"Запоріжсталь виробляв чавун і сталь для цивільних потреб. Комбінат не виробляв продукції для військових потреб і не розміщував на своїй території нічого, що могло б зробити його воєнною ціллю. Після ударів 11 і 27 серпня підприємство досі не відновило виробництво. І навіть це не зупинило нову атаку", – заявили у підприємстві.

Наразі на підприємстві триває ліквідація наслідків удару. Підприємство після попередніх ударів 11 та 27 серпня досі не відновило виробництво.