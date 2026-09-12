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Бійці СБУ "Альфа" у серпні знешкодили майже 6000 російських окупантів

Спецпризначенці ЦСО "Альфа продовжують утримувати лідерство за результативністю на фронті та в тилу противника.

Бійці СБУ "Альфа" у серпні знешкодили майже 6000 російських окупантів
Фото: СБУ

Спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ у серпні знешкодили майже 6000 російських військових. 

Про це пише СБУ.

"Альфа" шостий місяць поспіль посідає перше місце серед підрозділів Сил оборони України за кількістю знищених та уражених цілей російських військ.

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За верифікованими даними профільного підрозділу «Альфи» СБУ, лише у серпні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6000 окупантів.

Крім того, протягом місяця бійці уразили:

  • 9142 БпЛА та наземні роботизовані комплекси різного типу;
  • 2977 одиниць автомобільної техніки;
  • 2791 антену та вузол зв’язку;
  • 1183 фортифікаційні споруди;
  • 756 розрахунків БпЛА;
  • 222 склади з боєприпасами та майном;
  • 48 артилерійських систем і САУ;
  • 46 одиниць броньованої техніки, зокрема 13 танків та 33 бойові броньовані машини;
  • 26 засобів РЛС/РЕБ;
  • 23 реактивні системи залпового вогню;
  • 20 одиниць водного транспорту;
  • 17 засобів протиповітряної оборони;
  • 4 одиниці авіаційної техніки.

У СБУ зазначають, що спецпризначенці "Альфи" продовжують виконувати завдання зі знищення та ураження російських сил і військової техніки.

Також у Центрі спеціальних операцій запрошують долучатися до підрозділу. Для отримання інформації щодо служби в "Альфі" СБУ вказано номер 4444, а також спеціальний сайт підрозділу.

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