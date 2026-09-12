Спецпризначенці ЦСО "Альфа продовжують утримувати лідерство за результативністю на фронті та в тилу противника.

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Спецпризначенці ЦСО "Альфа" СБУ у серпні знешкодили майже 6000 російських військових.

Про це пише СБУ.

"Альфа" шостий місяць поспіль посідає перше місце серед підрозділів Сил оборони України за кількістю знищених та уражених цілей російських військ.

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За верифікованими даними профільного підрозділу «Альфи» СБУ, лише у серпні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6000 окупантів.

Крім того, протягом місяця бійці уразили:

9142 БпЛА та наземні роботизовані комплекси різного типу;

2977 одиниць автомобільної техніки;

2791 антену та вузол зв’язку;

1183 фортифікаційні споруди;

756 розрахунків БпЛА;

222 склади з боєприпасами та майном;

48 артилерійських систем і САУ;

46 одиниць броньованої техніки, зокрема 13 танків та 33 бойові броньовані машини;

26 засобів РЛС/РЕБ;

23 реактивні системи залпового вогню;

20 одиниць водного транспорту;

17 засобів протиповітряної оборони;

4 одиниці авіаційної техніки.

У СБУ зазначають, що спецпризначенці "Альфи" продовжують виконувати завдання зі знищення та ураження російських сил і військової техніки.

Також у Центрі спеціальних операцій запрошують долучатися до підрозділу. Для отримання інформації щодо служби в "Альфі" СБУ вказано номер 4444, а також спеціальний сайт підрозділу.