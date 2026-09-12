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День Дніпра: просто дата?

19 серпня цього року Дніпровська міськрада офіційно визначила 1526 рік як рік заснування міста. Ця дата засвідчує існування поселення Стара Самарь на території сучасного Дніпра. Також вона повертає усвідомлення козацького коріння міста, руйнує російські міфи та штучні імперські конструкти. Раніше роком заснування Дніпра вважали 1776 рік, коли за наказом російської імператриці Єкатєріни II було засновано Катеринослав. Тож сьогодні, 12 вересня, Дніпро святкує свій ювілей – 500-річчя від дня заснування.

Місто Дніпро, на іншому березі лікарня ім.Мечнікова
Фото: Макс Левін
Місто Дніпро, на іншому березі лікарня ім.Мечнікова

День міста у рідному Дніпрі в дев’яностих чи нульових роках був доволі показовим. Людей – величезна кількість. І це, на щастя, незмінно і зараз. Але на вулицях ти цілком міг зустріти акторів в костюмах Єкатєріни ІІ чи Потьомкіна, а універмаг називатися «Орловский», «Екатерининский» чи «Потемкинский» – звісно, російською мовою. 

Сценки  під час святкування розігрували відповідні. Нарум’янена тіточка в перуці махала рукою, говорила щось на кшталт: «Павєліваєм бить!» і так, очевидно, засновувала місто. Людям подобалось, з цими персонажами активно фотографувались.

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За цією картинкою багато чого стояло. Офіційна дата «заснування» міста – від Єкатєріни ІІ. І людина, яка не схильна глибоко лізти в історичні нюанси, отримувала ідеологічний посил. Він доволі простий – було тут у вас Дике поле, потім прийшла імператриця разом з Російською імперією і принесла цивілізацію. Про що говорити, якщо за місяць до повномасштабного вторгнення один доктор наук, дискутуючи зі мною стосовно напису на пам’ятнику в Севастопольському парку, де вшановувались «русскіє воіни», казав, що саме завдяки російським солдатам у нас розвивалась культура.

Але є ще один момент, пов’язаний з міфом про «заснування» Дніпра росіянами. Його не одразу видно, він лежить радше у сфері налаштувань нашої психіки. Йдеться про заперечення суб’єктності людини – ми з вами не самі творимо своє життя і своє місто, для нас це робить хтось, якась вища інстанція. Загалом, віддавати ініціативу і волю людини державі, царю – абсолютно російська традиція.

Ще десять років тому я виступав перед міською радою, пропонуючи змінити датування нашого міста і розпочинати його зі Старої Самарі – найстаршого поселення мережі поселень козацької доби, які і сформували сучасний Дніпро. Тоді депутати відмовили. Зараз – проголосували переконливою більшістю.

За ці десять років змінилось найважливіше – змінились дніпряни. Попри надважкі випробування, ми стали більш сильними. Вже у 2014 році теза про Дніпро як український форпост ні в кого не викликала здивування. 2022 рік і величезна кількість людей, які взяли зброю в руки продемонстрували, що зміни в нашому мисленні незворотні. Ми не відчуваємо себе містом Російської імперії чи «русского міра». Ми сподіваємось на себе і на свої сили. З днем народження, рідне місто!

Інші дописи блогу:
Олег Репан Олег Репан , Історик, хорунжий 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, майор
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