Показовий розгром ПСЖ і становлення 19-річного капітана. У Лізі чемпіонів завершився другий змагальний день

Разом із тим відбулися протистояння захисного «Атлетіко» й атакувального «Ліверпуля», педантичного «Арсенала» — фіналіста минулорічного розіграшу ЛЧ — і бунтарського «Наполі» на чолі з Кевіном Де Брюйне.

Каталонська «Барселона» натомість приймала на «Камп Ноу» «Феєнорд», маючи можливість уперше з 1950 року повторити власне досягнення результативності на старті сезону. Додайте до цього мотивацію окремих футболістів «Барси» — як-от бразильця Рафіньї, якого не включили до списку претендентів на здобуття престижної індивідуальної нагороди «Золотий м'яч» попри щонайменше другий поспіль надякісний перформанс упродовж сезону. А ще цього літа до капітанської п'ятірки команди вперше потрапив 19-річний лідер каталонців Ламін Ямаль. Шансів у нідерландців було обмаль...

У другий змагальний день першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА свій шлях розпочали чинні чемпіони — ПСЖ. У місцевій Лізі 1 парижани не здобули жодної перемоги у трьох турах, програли «Лансу» (0:1) у фіналі Суперкубка Франції, тому їм конче необхідно було якісно стартувати в ЛЧ. Ще й суперник відповідний — словацький «Слован» із Братислави, футбольний карлик за мірками ПСЖ.

Ви заб'єте скільки зможете, а ми — скільки захочемо

Каталонці підійшли до матчу проти «Феєнорда» в прекрасних кондиціях. У Ла Лізі «Барселона» не лише йде без поразок, а й фактично каменя на камені не залишає від суперників, забивши 17 голів у чотирьох матчах Прімери на початку сезону. Щоб уперше за 76 років набрати 22 голи в стартових п'яти матчах сезону, каталонцям необхідно було забивати щонайменше 5 разів у ворота «Феєнорда». І підопічні Гансі Фліка легко впоралися із завданням.

Фото: EPA/UPG Бразильський вінгер Рафінья

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Окремо варто відзначити бразильського футболіста Рафінью. 29-річний гравець є лідером команди як за полем, так і безпосередньо під час гри. Зокрема, саме він відкрив лік голам у матчі: бразилець запропонував себе у штрафному майданчику суперників, елегантно прибрав двох захисників на замахові й сильним ударом поклав м'яч у лівий кут воріт суперника на 3-й хвилині матчу. Асист віддав Ламін Ямаль.

Найважливіше, що бразилець приносить команді не лише голи, яких у матчі з нідерландцями було два. Вражає його працездатність у поєднанні з умінням грати на будь-якій позиції на полі. Це відзначають усі: від Гансі Фліка до спеціалізованих футбольних пабліків, які не втомлюються штампувати меми на цю тему.

Фото: EPA/UPG Рафінья під час голу

А головна увага попри все дістається Ламіну Ямалю. Його стрімкий злет разом із природним відчуттям моменту як на полі, так і в спілкуванні зі ЗМІ робить його чи не найвідомішою футбольною зіркою сучасності. Цей статус натомість слід підтверджувати на полі, що й зробив новоспечений чемпіон світу. В активі Ламіна Ямаля гол зі штрафного на 77-й хвилині гри і дві гольові передачі — на Рафінью в епізоді з першим голом та на Габріеля Жезуса в останньому точному ударі матчу. Якщо до цього іспанець уболівальників уже привчив, то те, що відбулося на 71-й хвилині, важко було уявити ще рік тому. Рафінья пішов відпочивати на лаву запасних і передав капітанську пов'язку Ламіну Ямалю, який цього літа став п'ятим капітаном команди. Таким чином іспанець у віці 19 років і 58 днів став наймолодшим капітаном в історії «Барселони».

Фото: EPA/UPG Ламін Ямаль святкує гол

Вишенькою на торті стали 5 голів у ворота «Феєнорда» (5:1 за підсумками 90 хвилин, — Ред.) і 22 забиті м'ячі в стартових п'яти матчах сезону — такого «Барселона» не робила з 1950 року, коли команду очолював словак Фердинанд Даучик.

Старт чемпіона

Поки «Барселона» знущалася над «Феєнордом», ПСЖ розважався зі «Слованом» після відверто провального старту у внутрішніх французьких турнірах. Головним героєм матчу став новачок ПСЖ Ферран Торрес, який улітку перебрався в Париж із «Барселони» після тріумфального для себе чемпіонату світу з футболу 2026 року. Дарма що форвард забив на мундіалі один гол, зате у фіналі, переможний! Так він перетворився з футболіста-посміховиська на героя. Як виявилося, цього запалу вистачило для того, щоб якісно дебютувати в складі нової команди.

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Фото: EPA/UPG Ферран Торрес під час гри

Зокрема, в матчі проти «Слована» Ферран відзначився хет-триком. Цікаво, що для цього йому знадобилося 4 матчі у складі парижан. До прикладу, Ліонелю Мессі таке досягнення в Парижі взагалі не підкорилося, а аргентинець відіграв за парижан 75 поєдинків. Загалом в активі іспанця 5 голів у футболці паризького клубу.

Фото: EPA/UPG Усман Дембеле і Ферран Торрес

Хоч Торрес виступає добре, лідером сьогоднішнього ПСЖ є Усман Дембеле, і в матчі зі «Слованом» це було добре видно. Володар «Золотого м'яча» продемонстрував зразковий перформанс, двічі забивши й віддавши результативну передачу. Окремо варто сказати про гру француза проти м'яча. Він настільки якісно пресингував захисників команди суперника, що в тих не було навіть декількох секунд на ухвалення рішень.

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Загалом Дембеле від матчу до матчу доводить, ПСЖ не треба був Кіліан Мбаппе, який два роки тому пішов з команди вільним агентом. Усман настільки вдало замінив співвітчизника, що ПСЖ двічі поспіль виграв кубок Ліги чемпіонів УЄФА.

Фото: EPA/UPG Ілля Забарний під час гри проти «Слована»

Для українського вболівальника поєдинок ПСЖ і «Слована» мав окремий вимір. Усі 90 хвилин в обороні ПСЖ грав Ілля Забарний, помилка якого фактично призвела до пропущеного голу, а обслуговувала матч українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним. У цьому контексті варто згадати й про Яя Туре, добре відомого українському вболівальнику не лише виступами за «Манчестер Сіті», а й за донецький «Металург». Нині івуарієць очолює «Слован» на початках своєї тренерської кар'єри. Попри розгромну поразку Яя встиг установити унікальне досягнення — став першим африканським тренером, який вивів команду на матч основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ розтрощив «Слован» (6:1) у своєму стартовому матчі.

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Англійці рулять

Поки відверті фаворити спокійно здобували свої перемоги, в деяких інших матчах ЛЧ переможця визначали в конкурентному протистоянні. Зокрема, малим за кількістю голів, але якісним за драматургією видався матч «Арсенала» й «Наполі». Каноніри підійшли до гри в статусі фіналістів минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів і, очевидно, хотіли довести, що це було невипадково. У складі «Наполі» натомість Кевін Де Брюйне прагнув довести, що його зарано списали з Англійської прем'єр-ліги. Так само, як і форвард неаполітанців Расмус Гейлунн. У підсумку каноніри здолали суперника з мінімальним рахунком (1:0) завдяки голу Мартіна Едегора на 75-й хвилині, виборовши собі першу перемогу в новому розіграші ЛЧ.

Фото: EPA/UPG Мартін Едегор під час матчу проти «Наполі»

Конкурентним також видався матч «Ліверпуля» й «Атлетіко». Матрацники забили першими завдяки точному удару Маркоса Льоренте, але втримати перемогу не змогли. Мерсисайдці у найкращих своїх традиціях змогли здійснити камбек завдяки голам Домініка Собослаї й Алексіса Мак-Аллістера. Загалом у шести матчах другого змагального дня першого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА команди забили 25 голів.

Усі результати: «Барселона» — «Феєнорд» — 5:1, «Штутгарт» — «Вікінг» — 3:1, «Ліверпуль» — «Атлетіко» — 2:1, ПСЖ — «Слован» — 6:1, «Спортінг» — «Галатасарай» — 3:1, «Наполі» — «Арсенал» — 0:1.

Фото: EPA/UPG «Ліверпуль» — «Атлетіко»

Сьогодні, 10 вересня, у Лізі чемпіонів УЄФА стартує «Шахтар». Гірники зіграють на виїзді проти ПСВ. Початок матчу — о 19:45 за Києвом.