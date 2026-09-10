Ілля Забарний взяв участь у розгромній перемозі "ПСЖ" в Лізі чемпіонів

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ілля Забарний у матчі зі "Слованом"

Український захисник Ілля Забарний провів повний матч за "ПСЖ" у футбольній Лізі чемпіонів, допомігши паризькому гранду розпочати основний раунд з більш ніж переконливої перемоги над "Слованом" з Братислави.

Цікаво, що саме цей поєдинок в УЄФА довірили обслуговувати українській бригаді арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Забарний провів загалом хорошу гру, отримавши від статистичних порталів оцінку 7,9 - при середньому показнику 8,0 в команді. А "ПСЖ" забив словацькому супернику шість голів, пропустивши натомість 1. Хет-триком відзначився Ферран Торрес, дубль в активі Усмана Дембеле.

В інших матчах ігрового дня "Барселона" розгромила "Феєнорд" 5:1, "Ліверпуль" переграв "Атлетіко" 2:1, а "Арсенал" на виїзді мінімально подужав "Наполі".