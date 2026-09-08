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Директор НАБУ: окремі особи намагаються політизувати бюро, щоб уникнути слідства. Але не вийде

Підозру особі оголошують тоді, коли є достатні докази. Відсутність підозри означає, що або доказів поки недостатньо, або ця людина не фігурує в розслідуванні. 

Директор НАБУ: окремі особи намагаються політизувати бюро, щоб уникнути слідства. Але не вийде
Семен Кривонос
Фото: novynarnia.com

Виклики осені і зими однакові для всіх: безпека і безпекова ситуація. Особисто для НАБУ викликом є формування наративу про політизацію Бюро та його вплив на ухвалення рішень в державі.

Цю тему окремі особи використовують у спробі захиститися від розслідувань. Про це директор Національного антикорбюро Семен Кривонос сказав під час дискусії «Осінь-зима 26-27»: головні виклики війни, політики, суспільства, бізнесу, систем життєзабезпечення» проєкту «Нова країна» LB та EFI Group. 

«Вважаю тему політизації наших розслідувань вкрай небезпечною», – сказав він. 

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Коментуючи страх деяких посадовців перед Бюро Кривонос наголосив, що для того, аби не боятися, не потрібно вчиняти корупційні злочини. 

«Якщо наші розслідування в той чи інший спосіб призводять до політичних наслідків, а так трапляється, тому що ми викриваємо високопосадових осіб, це не означає, що саме розслідування політичне мотивоване», – підкреслив директор НАБУ. 

Він зазначив, що тези про те, що розслідування НАБУ нібито могли бути пов'язаними з датою прибуття американських перемовників, є лише «штучним натягуванням», щоб створити враження, що Бюро є політичним гравцем і підірвати довіру до нього та захиститися від кримінального переслідування.

«Це ніяк не захистить. Якщо ти вчиняєш корупційні злочини, це взагалі немає ніякої гарантії, скільки б ти не говорив про політично мотивоване НАБУ – це перше. Єдина гарантія не стати фігурантом справи НАБУ – не вчиняти злочини, підслідні НАБУ», – сказав він. 

Бюро діє автономно і неупереджено, наголосив його директор. Якщо закон зобов'язує розслідувати кримінальний злочин, Бюро мусить це робити. Поблажок через воєнний стан бути не може – навпаки, це посилює відповідальність.

«Кожна вкрадена гривня – це зниження обороноздатності країни. От вам і все», – зазначив він. 

Окремо Семен Кривонос прокоментував, коли можна очікувати передачу до суду гучних антикорупційних справ. У випадку справи «Мідас», підозрюваними в якій є, зокрема, бізнесмен Тимур Міндіч, та два колишні урядовця Герман Галущенко і Олексій Чернишов, то завершення досудового розслідування має відбутися в жовтні-листопаді – за рік після перших підозр, як відведено законодавством. Після ознайомлення сторін з матеріалами суду справу скерують до Вищого антикорсуду. 

Кривонос підкреслив, що не потрібно «тихо» звільняти корупціонерів. Усі справи висвітлюють, аби запобігти подальшим злочинам посадовців. 

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