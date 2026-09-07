Зеленський анонсував Ставку щодо антибалістичної програми FREYJA та нових дипстрайків

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до розгляду на Ставці Верховного Головнокомандувача питань розвитку спільної антибалістичної програми FREYJA та додаткових дипстрайків України.

Про це глава держави розповів у своїх соцмережах.

"Доповідь секретаря РНБО Ігоря Клименка. Готуємо розгляд питань на Ставку. Найближчим часом відбудуться зустрічі з партнерами на рівні держав і компаній, які залучені до розробки спільної антибалістичної програми FREYJA", – ідеться у повідомленні.

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Також Україна працює над розвитком додаткових спроможностей для завдання далекобійних ударів. За підсумками цієї роботи питання планують винести на розгляд Ставки.

Секретар РНБО контролюватиме виконання ухвалених рішень. Окрему увагу президент приділив попереднім рішенням щодо протидії російським ударним безпілотникам та прискорення відповідних виробничих процесів.

"Важливо, щоб попередні наші рішення щодо протидії російським ударним дронам та прискорення відповідних виробничих процесів спрацювали на 100 відсотків", – заявив Зеленський.

Президент також подякував розробникам і виробникам за роботу над відповідними проєктами.

Окремо Ігор Клименко доповів щодо змін у роботі апарату РНБО, залучення необхідних ресурсів та кадрових питань.

Проєкт "Фрея"

Російські балістичні атаки залишаються для України особливо болючими через дефіцит ракет, здатних їх відбивати. Запаси антибалістики ще більше вичерпалися через війну на Близькому Сході. Згідно з даними Повітряних сил України, цього року було вже декілька атак, коли Україна не змогла збити жодної балістичної ракети, оскільки не мала, чим. Поки що боротися з балістикою можуть лише ракети PAC-3 для систем ППО Patriot.

На тлі цього Україна активізувала намагання створити власну систему ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Забезпечити виробництво всього необхідного самостійно вона не може, тому пропонує долучитися іноземним партнерам. Антибалістична система "Фрея" має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.

Прототип системи має бути готовим до середини 2027-го, говорили в РНБО. Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. У червні компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.