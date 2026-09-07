Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ГоловнаСуспільствоЖиття

День воєнної розвідки: Зеленський відзначив внесок ГУР у захисті України

Президент вшанував пам'ять розвідників, які загинули під час виконання бойових завдань.

День воєнної розвідки: Зеленський відзначив внесок ГУР у захисті України
Фото: ГУР Міністерства оборони України

Президент Володимир Зеленський привітав військових із Днем воєнної розвідки України та відзначив їхню роль у протидії російській агресії.

Про це йдеться у його зверненні.

Президент підкреслив, що спецпризначенці ГУР разом із іншими підрозділами Сил оборони забезпечили захист Києва, звільнення острова Зміїний та провели сотні оборонних і спеціальних операцій на території України й у тилу ворога.

Реклама

“Ми дякуємо кожному й кожній, хто справді посилює захист України у війні, дає нашій державі необхідну інформацію та проводить операції, які не дозволяють Росії досягти її цілей”, – сказав Зеленський.

Читайте також2026: Коли ГУР навчив ворога озиратися

Президент також вшанував пам'ять розвідників, які загинули під час виконання бойових завдань.

“І будемо памʼятати всіх наших розвідників, які загинули, виконуючи бойові завдання. Шануємо пам’ять про кожного полеглого героя”, – сказав він.

Читайте такожВоєнна розвідка України оновила експонати свого Музею таємної історії

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies