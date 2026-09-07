День воєнної розвідки: Зеленський відзначив внесок ГУР у захисті України

Президент вшанував пам'ять розвідників, які загинули під час виконання бойових завдань.

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Президент Володимир Зеленський привітав військових із Днем воєнної розвідки України та відзначив їхню роль у протидії російській агресії.

Про це йдеться у його зверненні.

Президент підкреслив, що спецпризначенці ГУР разом із іншими підрозділами Сил оборони забезпечили захист Києва, звільнення острова Зміїний та провели сотні оборонних і спеціальних операцій на території України й у тилу ворога.

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“Ми дякуємо кожному й кожній, хто справді посилює захист України у війні, дає нашій державі необхідну інформацію та проводить операції, які не дозволяють Росії досягти її цілей”, – сказав Зеленський.

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Президент також вшанував пам'ять розвідників, які загинули під час виконання бойових завдань.

“І будемо памʼятати всіх наших розвідників, які загинули, виконуючи бойові завдання. Шануємо пам’ять про кожного полеглого героя”, – сказав він.