Двоє мешканців Сумщини постраждали від російських атак

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 21 пункт Сумської області, завдавши понад 50 ударів. Поранені двоє людей.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмована 58-річна жінка, а у Зноб-Новгородській громаді внаслідок артобстрілу поранення отримав 59-річний чоловік.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Хотінська
- Есманьська
- Середино-Будська
- Шосткинська
- Ямпільська
- Новослобідська
- Великописарівська
- Кириківська.
Росіяни застосували по області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.
У Сумській громаді пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури, транспортні засоби, господарчу споруду. В Ямпільській громаді понівечені об'єкти цивільної інфраструктури, а у Новослобідській - приміщення будинку культури.
В Середино-Будській громаді пошкоджені приватні житлові будинки та один зруйнований, а у Шосткинській громаді крім пошкодженого будинку понівечили і господарчу споруду.