Двоє мешканців Сумщини постраждали від російських атак

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала 21 пункт Сумської області, завдавши понад 50 ударів. Поранені двоє людей.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу травмована 58-річна жінка, а у Зноб-Новгородській громаді внаслідок артобстрілу поранення отримав 59-річний чоловік.

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Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському і Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Хотінська

Есманьська

Середино-Будська

Шосткинська

Ямпільська

Новослобідська

Великописарівська

Кириківська.

Росіяни застосували по області міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

У Сумській громаді пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури, транспортні засоби, господарчу споруду. В Ямпільській громаді понівечені об'єкти цивільної інфраструктури, а у Новослобідській - приміщення будинку культури.

В Середино-Будській громаді пошкоджені приватні житлові будинки та один зруйнований, а у Шосткинській громаді крім пошкодженого будинку понівечили і господарчу споруду.