Сьогодні на фронті пройшло понад 205 боїв

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Станом на 22:00 шостого вересня відбулося 206 бойових зіткнень. Найбільше зіткнень пройшло на Покровському напрямку.

Про це прозвітували у Генштабі.

Противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5308 дронів-камікадзе та здійснив 1957 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького, Стариці, Устинівки та Хатнього; два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника в районах Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили п'ять спроб загарбників просунутися в районах Новоселівки, Ставків та Лимана.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного, Кривої Луки та Рай-Олександрівки; ще дві атаки тривають.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Федорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Новоселівки та Торецького.

Усього 38 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьк, Софіївка, Вільне, Дорожнє, Новий Донбас, Матяшеве, Білицьке, Шевченко, Чернігівка, Добропілля, Мирне, Василівка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Новопавлівка.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 69 окупантів та 14 — поранено; знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, шість одиниць спеціальної техніки та 31 укриття ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, дев'ять артилерійських систем, три одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотних літальних апаратів та 152 укриття противника. Знищено або подавлено 226 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Рибного.

Шість атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Верхня Терса та Цвіткове.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.