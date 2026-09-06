За день Росія вбила одного мешканця Дніпропетровщини і шістьох поранила

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Упродовж 6 вересня Росія вбила одну людину на Дніпропетровщині, і шістьох поранила. Понад 20 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками і артилерією, пише начальник ОВА Олександр Ганжа.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

У Дніпрі понівечені склад логістичної компанії, підприємство, гаражний кооператив. Загинув 69-річний чоловік. Поранень дістав 49-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще двоє 19-річних юнаків і 68-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Кам’янському районі потерпали Вишнівська та Божедарівська громади. Там пошкоджена інфраструктура. Постраждав 26-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах. Понівечені приватний будинок, інфраструктура, авто. Постраждав 55-річний чоловік.

У Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Грушівській громадах.