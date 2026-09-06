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У Херсоні унаслідок атаки російського дрона загинув цивільний

Армія РФ атакувала безпілотником одну з вулиць у Херсоні.

У Херсоні унаслідок атаки російського дрона загинув цивільний
Фото: Ольга Чернишова

Росіяни атакували безпілотником одну з вулиць у Херсоні, унаслідок чого загинув 24-річний чоловік.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 вересня близько 12:00 військові РФ атакували безпілотником одну з вулиць у Херсоні.

Унаслідок атаки загинув 24-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки чергової атаки російських військових на цивільне населення Херсонщини.

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