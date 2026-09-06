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Сили оборони уразили російський аеродром "Ростов-на-Дону" і Рязанський НПЗ

Також уражено російські системи ППО.

Сили оборони уразили російський аеродром "Ростов-на-Дону" і Рязанський НПЗ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ, аеродром "Ростов-на-Дону" та три об'єкти ППО у Ростовській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів противника", – ідеться у повідомленні.

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Уражено нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області РФ. Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

За даними СБС, Рязанський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, зокрема для потреб російської армії.

Відстань до цілі – близько 500 км.

За даними українських військових, цієї ночі росіяни навіть піднімали над Рязанню ударний вертоліт для протидії дронам. Втім, до НПЗ долетів саме безпілотник.

Також, у Ростовській області РФ, уражався аеродром "Ростов-на-Дону". В районі об'єкта зафіксовано пожежу.

Окрім того, у Ростовській області Сили оборони уразили радіолокаційну станцію "Подльот" та два ЗРГК "Панцир-С1".

Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових цілях противника триває.

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