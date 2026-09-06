ISW: Росіяни не змогли просунутися на кількох напрямках фронту

Армія РФ намагался просунутися на Сумському, Харківському, Куп’янському, Слов’янському та Гуляйпільському напрямках.

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Упродовж останніх кількох діб російські війська продовжували наступальні дії на різних ділянках фронту, однак не мали підтверджених територіальних здобутків. Українські Сили оборони водночас проводили контратаки та завдавали ударів по російській логістиці й військових об'єктах.

Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

4–5 вересня російські війська проводили обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, але підтвердженого просування не мали. Водночас, за даними джерела, пов'язаного з російським Північним угрупованням військ, українські військові просуваються вздовж залізниці між Таратутиним та Рясним на південний схід від Сум.

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На півночі Харківської області та поблизу Великого Бурлука російські війська також атакували, однак не досягли успіху. Одне з російських джерел стверджує, що українські сили контратакують і відновлюють втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки.

Водночас російські військові блогери без доказів заявляли про нібито оточення українських військових між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками.

На Куп'янському напрямку 4–5 вересня окупанти продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків не мали.

Також російські війська наступали на Слов'янському напрямку, але не змогли підтверджено просунутися.

На Донбасі окупанти проводили обмежені наступальні операції, однак протягом 4–5 вересня не досягли підтвердженого просування.

Українські військові водночас продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах на окупованій території Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку російські війська також здійснювали наступальні дії, проте підтвердженого просування не досягли.

Крім того, українські сили завдавали ударів по російській логістиці на окупованій території Запорізької області.