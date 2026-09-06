На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
ГоловнаСуспільствоВійна

ISW: Росіяни не змогли просунутися на кількох напрямках фронту

Армія РФ намагался просунутися на Сумському, Харківському, Куп’янському, Слов’янському та Гуляйпільському напрямках.

ISW: Росіяни не змогли просунутися на кількох напрямках фронту
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж останніх кількох діб російські війська продовжували наступальні дії на різних ділянках фронту, однак не мали підтверджених територіальних здобутків. Українські Сили оборони водночас проводили контратаки та завдавали ударів по російській логістиці й військових об'єктах.

Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

4–5 вересня російські війська проводили обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, але підтвердженого просування не мали. Водночас, за даними джерела, пов'язаного з російським Північним угрупованням військ, українські військові просуваються вздовж залізниці між Таратутиним та Рясним на південний схід від Сум.

Реклама

На півночі Харківської області та поблизу Великого Бурлука російські війська також атакували, однак не досягли успіху. Одне з російських джерел стверджує, що українські сили контратакують і відновлюють втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки.

Водночас російські військові блогери без доказів заявляли про нібито оточення українських військових між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками.

На Куп'янському напрямку 4–5 вересня окупанти продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків не мали.

Також російські війська наступали на Слов'янському напрямку, але не змогли підтверджено просунутися.

На Донбасі окупанти проводили обмежені наступальні операції, однак протягом 4–5 вересня не досягли підтвердженого просування.

Українські військові водночас продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах на окупованій території Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку російські війська також здійснювали наступальні дії, проте підтвердженого просування не досягли.

Крім того, українські сили завдавали ударів по російській логістиці на окупованій території Запорізької області.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies