Спільно з українськими правоохоронцями під вони забезпечуватимуть забезпечення порядку під час святкування Рош га-Шана.

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Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для спільного з українськими правоохоронцями забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

"До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими колегами забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у районі проживання і паломництва брацлавських хасидів під час святкування юдейського нового року", – йдеться у повідомленні.

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Під час координаційної наради представники України та Ізраїлю узгодили спільні дії щодо забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.

Наразі ізраїльські та українські правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС і військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють патрулювання та проводять роз'яснювальну роботу серед паломників.

Ситуація в Умані залишається стабільною та контрольованою.

Фото: Нацполіція

В Умані похований цадик Нахман, засновник брацлавського хасидизму. Віряни щороку приїжджають на його могилу для святкування юдейського Нового року в вересні, який цьогоріч припадає на 11-13 вересня.