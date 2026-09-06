Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для спільного з українськими правоохоронцями забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.
Про це повідомила поліція Черкаської області.
"До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими колегами забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у районі проживання і паломництва брацлавських хасидів під час святкування юдейського нового року", – йдеться у повідомленні.
Під час координаційної наради представники України та Ізраїлю узгодили спільні дії щодо забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.
Наразі ізраїльські та українські правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС і військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють патрулювання та проводять роз'яснювальну роботу серед паломників.
Ситуація в Умані залишається стабільною та контрольованою.
- В Умані похований цадик Нахман, засновник брацлавського хасидизму. Віряни щороку приїжджають на його могилу для святкування юдейського Нового року в вересні, який цьогоріч припадає на 11-13 вересня.
- Чимало паломників-хасидів у попередні роки не відмовлялися від приїзду до України навіть в умовах повномасштабної війни.
- На Черкащині ще в липні вже розпочали підготовку до прийому хасидів. Очікується, що приїдуть близько 40 000 людей.