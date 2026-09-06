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Ізраїльські поліцейські прибули до Умані

Спільно з українськими правоохоронцями під вони забезпечуватимуть забезпечення порядку під час святкування Рош га-Шана. 

Ізраїльські поліцейські прибули до Умані
Ізраїльські поліцейські
Фото: Нацполіція

Ізраїльські поліцейські прибули до Умані для спільного з українськими правоохоронцями забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

"До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими колегами забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у районі проживання і паломництва брацлавських хасидів під час святкування юдейського нового року", – йдеться у повідомленні.

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Під час координаційної наради представники України та Ізраїлю узгодили спільні дії щодо забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.

Наразі ізраїльські та українські правоохоронці спільно з рятувальниками ДСНС і військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють патрулювання та проводять роз'яснювальну роботу серед паломників.

Ситуація в Умані залишається стабільною та контрольованою.

Фото: Нацполіція

  • В Умані похований цадик Нахман, засновник брацлавського хасидизму. Віряни щороку приїжджають на його могилу для святкування юдейського Нового року в вересні, який цьогоріч припадає на 11-13 вересня.
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