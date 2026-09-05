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​ДСНС попередила паломників-хасидів про небезпечне місце на Черкащині для ритуального омивання

Проводять обряд у затопленому кар’єрі.

​ДСНС попередила паломників-хасидів про небезпечне місце на Черкащині для ритуального омивання
затоплений кар'єр на Черкащині
Фото: ДСНС Черкащини

Під час святкування юдейського Нового року — Рош га-Шана — паломники-хасиди в Умані традиційно здійснюють спеціальне омивання і місце, де його проводять, небезпечне для ритуалу.

Про це попередило Головне управління ДСНС у Черкаській області.

«Одним із місць проведення обряду є затоплений кар’єр. Водойма не пристосована для безпечного купання, тож рятувальники посилюють контроль за безпекою паломників. Водолази ДСНС обстежують дно кар’єру та постійно контролюють акваторію. На водоймі також чергує човен із водолазами, а на березі функціонує стаціонарний пост із медичним працівником», - зазначила ДСНС.

Рятувальники запевнили, що готові оперативно реагувати на небезпечні ситуації і надавати необхідну допомогу.

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