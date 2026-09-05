ЦПД: через недовіру до гауляйтерів “виборчі списки” на ТОТ очолили чиновники з Росії

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“Виборчі списки” партії “Єдина Росія” на тимчасово окупованих територіях України очолили не місцеві колаборанти, а чиновники з Росії.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Йдеться, зокрема, про депутата Держдуми Віктора Водолацького, ексомбудсменку Тетяну Москалькову, депутата В'ячеслава Ніконова та начальника головного штабу ВМФ РФ адмірала Володимира Касатонова.

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“На відміну від регіонів самої РФ, де списки традиційно очолюють місцеві керівники, на загарбаних українських територіях Кремль застосував зовсім інший підхід”, – зазначили у ЦПД.

Російська пропаганда намагається подати появу московських функціонерів як “успішну інтеграцію” та “особливу увагу Москви”.

“Проте реальна причина протилежна – це ручне управління, тотальна недовіра до місцевих гауляйтерів і посилення прямого контролю з боку кремля”, – додали у Центрі.

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