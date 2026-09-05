Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: через недовіру до гауляйтерів “виборчі списки” на ТОТ очолили чиновники з Росії

Російська пропаганда намагається подати появу московських функціонерів як “успішну інтеграцію”.

ЦПД: через недовіру до гауляйтерів “виборчі списки” на ТОТ очолили чиновники з Росії
Фото: Центр протидії дезінформації

 “Виборчі списки” партії “Єдина Росія” на тимчасово окупованих територіях України очолили не місцеві колаборанти, а чиновники з Росії.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Йдеться, зокрема, про депутата Держдуми Віктора Водолацького, ексомбудсменку Тетяну Москалькову, депутата В'ячеслава Ніконова та начальника головного штабу ВМФ РФ адмірала Володимира Касатонова.

Реклама

“На відміну від регіонів самої РФ, де списки традиційно очолюють місцеві керівники, на загарбаних українських територіях Кремль застосував зовсім інший підхід”, – зазначили у ЦПД. 

Російська пропаганда намагається подати появу московських функціонерів як “успішну інтеграцію” та “особливу увагу Москви”. 

“Проте реальна причина протилежна – це ручне управління, тотальна недовіра до місцевих гауляйтерів і посилення прямого контролю з боку кремля”, – додали у Центрі.

Читайте такожВибори на ТОТ. Хто куди і до чого

  • У період з 18 по 20 вересня 2026 року у Росії відбудуться "вибори" до Державної думи Російської Федерації IX скликання. У ЦПД нагадують, що організація та проведення будь-яких російських “виборів” на тимчасово окупованих територіях України є абсолютно незаконними, грубо порушують міжнародне право та не мають жодної юридичної сили.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies