Окупанти вдарили по СТО у Дніпровському районі, є жертва та поранені

Російські війська знову завдали удару по Дніпропетровщині. Цього разу під ворожим обстрілом опинилося СТО у Дніпровському районі.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
"Троє людей дістали поранень. Ворог завдав удару по СТО у Дніпровському районі. Постраждалі отримують необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби", – зазначає він.
Пізніше Ганжа додав, що одна людина загинула через атаку росіян на СТО.
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