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Окупанти вдарили по СТО у Дніпровському районі, є жертва та поранені

Наразі відомо про трьох постраждалих.

Окупанти вдарили по СТО у Дніпровському районі, є жертва та поранені
Олександр Ганжа
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська знову завдали удару по Дніпропетровщині. Цього разу під ворожим обстрілом опинилося СТО у Дніпровському районі.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень. Ворог завдав удару по СТО у Дніпровському районі. Постраждалі отримують необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби", – зазначає він. 

Пізніше Ганжа додав, що одна людина загинула через атаку росіян на СТО.

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