Окупанти вдарили по СТО у Дніпровському районі, є жертва та поранені

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Російські війська знову завдали удару по Дніпропетровщині. Цього разу під ворожим обстрілом опинилося СТО у Дніпровському районі.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень. Ворог завдав удару по СТО у Дніпровському районі. Постраждалі отримують необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби", – зазначає він.

Пізніше Ганжа додав, що одна людина загинула через атаку росіян на СТО.

На Дніпропетровщині через російські обстріли четверо людей загинули, шестеро отримали поранення. Ворог вдарив ракетою про промисловому підприємству у Кам'янському.