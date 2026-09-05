Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: роспропаганда активізувала дезінформаційну кампанію щодо "звірств ЗСУ" на Донбасі

Росія знову намагаєтьс дискредитувати ЗСУ.

ЦПД: роспропаганда активізувала дезінформаційну кампанію щодо "звірств ЗСУ" на Донбасі
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда знову активізувала поширення дезінформації про нібито "звірства ЗСУ" на Донбасі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, кремлівські ресурси запустили нову серію матеріалів, побудованих на неперевірених розповідях людей, яких російська пропаганда називає "очевидцями".

Зокрема, ворожі медіа поширюють історію жительки Костянтинівки, яка стверджує, що український дрон нібито навмисно атакував її родину з немовлям під час евакуації.

Реклама

Інше російське джерело розповідає про жінку, яка начебто через "атаки ЗСУ" була змушена залишити пораненого чоловіка на дорозі.

Водночас ці твердження не підкріплені незалежними доказами чи іншими достовірними підтвердженнями.

У Центрі наголошують, що подібні матеріали відповідають типовим шаблонам російської пропаганди.

Метою таких інформаційних атак є дискредитація Збройних сил України та формування образу України як "ворога" серед російської аудиторії та жителів тимчасово окупованих територій.

У ЦПД зазначають, що таким чином російська пропаганда намагається відвернути увагу від реальних руйнувань і загибелі цивільних внаслідок дій російської армії.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies