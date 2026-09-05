ЦПД: роспропаганда активізувала дезінформаційну кампанію щодо "звірств ЗСУ" на Донбасі

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Російська пропаганда знову активізувала поширення дезінформації про нібито "звірства ЗСУ" на Донбасі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, кремлівські ресурси запустили нову серію матеріалів, побудованих на неперевірених розповідях людей, яких російська пропаганда називає "очевидцями".

Зокрема, ворожі медіа поширюють історію жительки Костянтинівки, яка стверджує, що український дрон нібито навмисно атакував її родину з немовлям під час евакуації.

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Інше російське джерело розповідає про жінку, яка начебто через "атаки ЗСУ" була змушена залишити пораненого чоловіка на дорозі.

Водночас ці твердження не підкріплені незалежними доказами чи іншими достовірними підтвердженнями.

У Центрі наголошують, що подібні матеріали відповідають типовим шаблонам російської пропаганди.

Метою таких інформаційних атак є дискредитація Збройних сил України та формування образу України як "ворога" серед російської аудиторії та жителів тимчасово окупованих територій.

У ЦПД зазначають, що таким чином російська пропаганда намагається відвернути увагу від реальних руйнувань і загибелі цивільних внаслідок дій російської армії.