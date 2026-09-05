Уночі РФ атакувала Україну балістичними ракетами та 167 ударними БпЛА

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Уночі 5 вересня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 167 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 128 ворожих ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 5 вересня (з 18:00 4 вересня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Ростовської та Воронезької областей рф, а також 167 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

За інформацією ПС, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у Повітряних силах.