У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСуспільствоВійна

Bloomberg: Кремль має низькі очікування від візиту Кушнера і Віткоффа

Росія не хоче миру і не вірить у нові пропозиції з Вашингтона.

Bloomberg: Кремль має низькі очікування від візиту Кушнера і Віткоффа
Кушнер і Віткофф у Москві в грудні 2025 року
Фото: EPA/UPG

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела у Москві стверджує, що Кремль із песимізмом ставиться до чергового приїзду переговорників від Дональда Трампа Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа.

Оточення диктатора Путіна не очікує досягнення прогресу щодо будь-якої угоди після спілкування з американською делегацією. У Кремлі переконані, що Кушнер і Віткофф не озвучать прийнятні для Росії варіанти на тлі того, що воєнний злочинець у кріслі правителя не готовий завершувати війну інакше, як на власних умовах і вірить у те, що має військову перевагу. 

Немає жодних ознак того, що Путін відмовиться від вимоги, щоб Україна залишила підконтрольні території Донецької області. У Києві такий сценарій розглядати відмовляються.

Дональд Трамп переконував, що його посланці везуть до Росії та України нову пропозицію щодо завершення війни

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies