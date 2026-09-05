Bloomberg: Кремль має низькі очікування від візиту Кушнера і Віткоффа

Росія не хоче миру і не вірить у нові пропозиції з Вашингтона.

Кушнер і Віткофф у Москві в грудні 2025 року

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела у Москві стверджує, що Кремль із песимізмом ставиться до чергового приїзду переговорників від Дональда Трампа Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа.

Оточення диктатора Путіна не очікує досягнення прогресу щодо будь-якої угоди після спілкування з американською делегацією. У Кремлі переконані, що Кушнер і Віткофф не озвучать прийнятні для Росії варіанти на тлі того, що воєнний злочинець у кріслі правителя не готовий завершувати війну інакше, як на власних умовах і вірить у те, що має військову перевагу.

Немає жодних ознак того, що Путін відмовиться від вимоги, щоб Україна залишила підконтрольні території Донецької області. У Києві такий сценарій розглядати відмовляються.

Дональд Трамп переконував, що його посланці везуть до Росії та України нову пропозицію щодо завершення війни.