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На Волині вручили підозри учасникам злочинної групи, які допомагали військовозобов'язаним незаконно оформити інвалідність

За попередніми даними, учасники схеми незаконно оформили щонайменше 20 інвалідностей.

На Волині вручили підозри учасникам злочинної групи, які допомагали військовозобов'язаним незаконно оформити інвалідність
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

На Волині поліцейські повідомили про підозри учасникам організованої злочинної групи, які незаконно оформлювали інвалідності військовозобов'язаним.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Серед підозрюваних лікарі та посередники, за винагороду від 8 до 15 тисяч доларів вони допомагали з оформленням фіктивних діагнозів та встановлення груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків. 

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За попередніми даними, фігуранти встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам для уникнення ними мобілізації та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

За даними слідства, організували схему 47-річна підприємиця разом з 31-річним колишнім військовослужбовцем. До злочинної групи залучили лікарів різних спеціалізацій медзакладів області, членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Правоохоронці встановили, що організаторка схеми використовувала отримані кошти для легалізації незаконних доходів – зокрема придбала автомобілі преміум-класу Audi Q7 та Porsche Macan загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.

  • На Волині судитимуть одного із учасників схеми ввозу авто «для ЗСУ». Авто купували за кордоном і завозили в Україну під видом гуманітарної допомоги, а потім продавали.
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