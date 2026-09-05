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На Волині поліцейські повідомили про підозри учасникам організованої злочинної групи, які незаконно оформлювали інвалідності військовозобов'язаним.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Серед підозрюваних лікарі та посередники, за винагороду від 8 до 15 тисяч доларів вони допомагали з оформленням фіктивних діагнозів та встановлення груп інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків.

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За попередніми даними, фігуранти встигли незаконно оформити інвалідність щонайменше 20 військовозобов’язаним громадянам для уникнення ними мобілізації та отримати близько 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

За даними слідства, організували схему 47-річна підприємиця разом з 31-річним колишнім військовослужбовцем. До злочинної групи залучили лікарів різних спеціалізацій медзакладів області, членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Правоохоронці встановили, що організаторка схеми використовувала отримані кошти для легалізації незаконних доходів – зокрема придбала автомобілі преміум-класу Audi Q7 та Porsche Macan загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.