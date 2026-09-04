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На Вінниччині цивільні заблокували авто ТЦК і побили військовослужбовця

Потерпілий – у лікарні.

На Вінниччині цивільні заблокували авто ТЦК і побили військовослужбовця
Представник ТЦК вписує дані у повістку, фото ілюстративне
Фото: Суспільне Луцьк

4 вересня у Вінницькій області група цивільних напала на військовослужбовців ТЦК під час перевезення військовозобов’язаного.

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК.

На виїзді з міста кілька автомобілів заблокували службовий транспорт військовослужбовців. Після цього з машин вийшли люди, витягнули одного зі співробітників і сильно побили.

Постраждалого госпіталізували, наразі лікарі оцінюють його стан як задовільний. У ТЦК зазначають, що військовослужбовці з цієї групи оповіщення у 2022–2023 роках брали участь у бойових діях.

На місці події працює поліція, встановлюють усі обставини інциденту і особу кожного причетного до нападу.

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