На вихідний в Україні прогнозують дощі, місцями грози та сильний вітер

На вихідних в більшості областей України очікуються невеликі дощі, місцями грози, вдень значні пориви вітру.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
В суботу, 5 вересня, вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі, місцями помірні дощі, в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози.
Вдень пориви вітру 15-20 м/с (крім Закарпаття).
Температура повітря вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 22-27°, на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30°, у західних областях 18-23°.
На Київщині та в Києві невеликі дощі. Вдень сильні пориви вітру.
Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень близько 25°.
6-7 вересня очікується зниження температури вночі до 7-14°, вдень до 15-23°, на півдні країни до 25°.