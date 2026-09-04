За день росіяни атакували три склади з лікарськими засобами в Україні

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Наслідки атаки на склади з ліками

За один день росіяни атакували три склади із лікарськими засобами в Україні. Під атакою опинились склад «Біокон», склад компанії Teva та склад Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що найбільші масштаби втрат наразі зафіксовані на складі «Біокон» у Бориспільському районі.

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Фото: Михайло Радуцький/Facebook Наслідки атаки на склади з ліками

"Російська атака повністю знищила один із найбільших фармацевтичних логістичних комплексів України площею близько 30 тисяч квадратних метрів. Попередньо збитки оцінюються у мільярди гривень", - йдеться в повідомленні.

Фото: Михайло Радуцький/Facebook Наслідки атаки на склади з ліками

Радуцький заявив, що атака може мати наслідки для доступності окремих препаратів. Проте говорити про загальний дефіцит ліків в Україні зараз передчасно.