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За день росіяни атакували три склади з лікарськими засобами в Україні

Серед них - склад Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За день росіяни атакували три склади з лікарськими засобами в Україні
Наслідки атаки на склади з ліками
Фото: Михайло Радуцький/Facebook

За один день росіяни атакували три склади із лікарськими засобами в Україні. Під атакою опинились склад «Біокон», склад компанії Teva та склад Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що найбільші масштаби втрат наразі зафіксовані на складі «Біокон» у Бориспільському районі. 

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Наслідки атаки на склади з ліками
Фото: Михайло Радуцький/Facebook
Наслідки атаки на склади з ліками

"Російська атака повністю знищила один із найбільших фармацевтичних логістичних комплексів України площею близько 30 тисяч квадратних метрів. Попередньо збитки оцінюються у мільярди гривень", - йдеться в повідомленні. 

Наслідки атаки на склади з ліками
Фото: Михайло Радуцький/Facebook
Наслідки атаки на склади з ліками

Радуцький заявив, що атака може мати наслідки для доступності окремих препаратів. Проте говорити про загальний дефіцит ліків в Україні зараз передчасно.

  • Уряд спростив правила зберігання ліків на час воєнного стану. Фармацевтичні компанії зможуть розосереджувати запаси ліків на тлі постійних ворожих ударів по складах і логістиці.
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