За день росіяни атакували три склади з лікарськими засобами в Україні

За один день росіяни атакували три склади із лікарськими засобами в Україні. Під атакою опинились склад «Біокон», склад компанії Teva та склад Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Він зазначив, що найбільші масштаби втрат наразі зафіксовані на складі «Біокон» у Бориспільському районі.
"Російська атака повністю знищила один із найбільших фармацевтичних логістичних комплексів України площею близько 30 тисяч квадратних метрів. Попередньо збитки оцінюються у мільярди гривень", - йдеться в повідомленні.
Радуцький заявив, що атака може мати наслідки для доступності окремих препаратів. Проте говорити про загальний дефіцит ліків в Україні зараз передчасно.
- Уряд спростив правила зберігання ліків на час воєнного стану. Фармацевтичні компанії зможуть розосереджувати запаси ліків на тлі постійних ворожих ударів по складах і логістиці.