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Уряд спростив правила зберігання ліків на час воєнного стану

Фармацевтичні компанії зможуть розосереджувати запаси ліків на тлі постійних ворожих ударів по складах і логістиці.

Уряд спростив правила зберігання ліків на час воєнного стану
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Тепер фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. 

"Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об’єктах. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики", - зазначив прем'єр.

За його словами, рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.

  • В Україні викрили масштабну схему із продажу ліків для Сил оборони за завищеними цінами. Збитки сягають понад 80 млн грн.
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