Уряд спростив правила зберігання ліків на час воєнного стану

Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Тепер фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків.
"Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об’єктах. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики", - зазначив прем'єр.
За його словами, рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.
- В Україні викрили масштабну схему із продажу ліків для Сил оборони за завищеними цінами. Збитки сягають понад 80 млн грн.