Уряд спростив правила зберігання ліків на час воєнного стану

Фармацевтичні компанії зможуть розосереджувати запаси ліків на тлі постійних ворожих ударів по складах і логістиці.

Уряд спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Тепер фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків.

"Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об’єктах. Компанії зможуть розосереджувати запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики", - зазначив прем'єр.

За його словами, рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.