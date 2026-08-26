Корецький провів першу зустріч із наглядовою радою Енергоатому

Прем’єр заявив, що такі зустрічі буде проводити регулярно.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Відбулася перша зустріч прем’єр-міністра Сергія Корецького із наглядовою радою Енергоатому.

Корецький наголосив, що уряд очікує від ради «якісного перезавантаження управління компанією».

«Це першочергове завдання. Уряд надасть всю необхідну підтримку. Новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше за підсумками прозорого конкурентного конкурсу», - заявив прем’єр.

Глава уряду також повідомив, що обговорив із членами наглядової ради фінансовий стан державної компанії і стан підготовки до осінньо-зимового періоду.

Корецький також запевнив, що подібні зустрічі будуть проводити систематично.