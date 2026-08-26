Корецький провів першу зустріч із наглядовою радою Енергоатому

Відбулася перша зустріч прем’єр-міністра Сергія Корецького із наглядовою радою Енергоатому.
Корецький наголосив, що уряд очікує від ради «якісного перезавантаження управління компанією».
«Це першочергове завдання. Уряд надасть всю необхідну підтримку. Новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше за підсумками прозорого конкурентного конкурсу», - заявив прем’єр.
Глава уряду також повідомив, що обговорив із членами наглядової ради фінансовий стан державної компанії і стан підготовки до осінньо-зимового періоду.
Корецький також запевнив, що подібні зустрічі будуть проводити систематично.
- На початку липня Кабінет Міністрів завершив формування наглядових рад Енергоатому й «Оператора ГТС України».
- Наприкінці минулого місяця уряд оновив статут Енергоатому.
- Раніше компанія опинилися в центрі розслідування антикорупційних органів. Торік у листопаді НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, основним напрямком діяльності якої "було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатомуу розмірі від 10 до 15 відсотків від вартості контрактів.
- Незаконно отримані кошти учасники схеми легалізували через окремий офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько $100 млн.
- Серед фігурантів розслідування - Тимур Міндіч, який виїхав з України напередодні обшуків, ексміністр енергетики Герман Галущенко, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом", а також особи, причетні до бек-офісу з легалізації коштів.