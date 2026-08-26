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Корецький провів першу зустріч із наглядовою радою Енергоатому

Прем’єр заявив, що такі зустрічі буде проводити регулярно.

Корецький провів першу зустріч із наглядовою радою Енергоатому
зустріч Сергія Корецького із наглядовою радою Енергоатому
Фото: пресслужба уряду

Відбулася перша зустріч прем’єр-міністра Сергія Корецького із наглядовою радою Енергоатому.

Корецький наголосив, що уряд очікує від ради «якісного перезавантаження управління компанією». 

«Це першочергове завдання. Уряд надасть всю необхідну підтримку. Новий топ-менеджмент має бути сформовано якнайшвидше за підсумками прозорого конкурентного конкурсу», - заявив прем’єр.

Глава уряду також повідомив, що обговорив із членами наглядової ради фінансовий стан державної компанії і стан підготовки до осінньо-зимового періоду. 

Корецький також запевнив, що подібні зустрічі будуть проводити систематично.

  • На початку липня Кабінет Міністрів завершив формування наглядових рад Енергоатому й «Оператора ГТС України». 
  • Наприкінці минулого місяця уряд оновив статут Енергоатому.
  • Раніше компанія опинилися в центрі розслідування антикорупційних органів. Торік у листопаді НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, основним напрямком діяльності якої "було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатомуу розмірі від 10 до 15 відсотків від вартості контрактів. 
  • Незаконно отримані кошти учасники схеми легалізували через окремий офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько $100 млн.
  • Серед фігурантів розслідування - Тимур Міндіч, який виїхав з України напередодні обшуків, ексміністр енергетики Герман Галущенко, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом", а також особи, причетні до бек-офісу з легалізації коштів.
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