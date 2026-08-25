Завдяки дунайським портам, залізниці й автомобільній логістиці Україна має змогу експортувати близько 4,5 мільйона тонн вантажів на місяць із тих 6 мільйонів тонн, які забезпечував український морський коридор.

Про це повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач, передає «Інтерфакс-Україна».

Деркач спростував інформацію про колапс із експортом та наголосив, що із загального обсягу морських перевезень близько 4 мільйонів тонн складали зернові, а решту — метал і залізна руда.

Реклама

Основну роль серед альтернативних маршрутів відіграють дунайські порти. Вони вже збільшили обсяги перевалки втричі за останній місяць і можуть забезпечити вивезення до 3 мільйонів тонн вантажів щомісяця попри посилені атаки з боку Росії, наголосив посадовець. Ще від 1 до 1,5 мільйона тонн вантажів може перевозити залізниця, а автомобільний транспорт дає змогу вивозити 200–300 тисяч тонн.

Також Україна веде перемовини з Єврокомісією і Румунією про цілодобову роботу румунських лоцманів на каналі «Суліна» та готує власних фахівців, аби в подальшому наростити обсяги. Одночасно триває розбудова прикордонних пунктів пропуску, зокрема будівництво мосту у Ямполі на кордоні з Молдовою і розширення пункту «Порубне – Сірет» на кордоні з Румунією.

Упродовж року Мінвідновлення розраховує збільшити пропускну спроможність автомобільного кордону на 15–20%, підкреслив Деркач.

Він визнав, що альтернативна логістика збільшує витрати експортерів, але залишає можливість отримувати обігові кошти.