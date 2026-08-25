Понад 50 разів упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровщину: є поранені (доповнено)

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Понад 50 разів упродовж дні російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Четверо людей поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині противник завдав ударів по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській, Мозолевській громадах. Пошкоджені інфраструктура, магазини, автівки. Постраждали четверо людей.

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У Криворізькому районі ворог бив по Кривому Рогу та Зеленодольській громаді. Понівечене підприємство.

На Синельниківщині потерпали Миколаївська та Васильківська громади. Пошкоджені приватні оселі. Сталися пожежі.

У Павлограді внаслідок атаки понівечені гараж та автівка. На місці виникла пожежа.

У Піщанці Самарівського району відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали.