У Львові почали ексгумацію останків польських військових

З 25 серпня по 2 жовтня на старому Голосківському кладовищі у Львові проводитимуться роботи з ексгумації та подальшого перепоховання останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року.

Про це повідомляє український Інститут нацпам'яті.

Роботи проводитимуться товариством з обмеженою відповідальністю "Українська пам’ять" за участі польських фахівців – співробітників Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Український інститут нацпам’яті залучає та фінансує для нагляду за пошуковими роботами фахівців комунального підприємства обласної ради "Доля", що займається пошуком поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій. А саме – пошуковці та антрополога, для забезпечення фахового нагляду, а також консультаційної підтримки при проведенні досліджень.

В УІНП також нагадали, що впродовж 2019 року на території колишнього села Голоско Велике, а саме у межах старого Голосківського кладовища, уже проводилися дослідження з метою пошуку останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. За результатами цих досліджень було виявлено ознаки місць поховань.

У вересні 1939 року у передмістях Львова точилися жорстокі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблих у бою вояків Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.