Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Львові почали ексгумацію останків польських військових

До робіт залучені українські та польські фахівці.

У Львові почали ексгумацію останків польських військових
Фото: УІНП

З 25 серпня по 2 жовтня на старому Голосківському кладовищі у Львові проводитимуться роботи з ексгумації та подальшого перепоховання останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року.

Про це повідомляє український Інститут нацпам'яті.

Роботи проводитимуться товариством з обмеженою відповідальністю "Українська пам’ять" за участі польських фахівців – співробітників Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Український інститут нацпам’яті залучає та фінансує для нагляду за пошуковими роботами фахівців комунального підприємства обласної ради "Доля", що займається пошуком поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій. А саме – пошуковці та антрополога, для забезпечення фахового нагляду, а також консультаційної підтримки при проведенні досліджень.

В УІНП також нагадали, що впродовж 2019 року на території колишнього села Голоско Велике, а саме у межах старого Голосківського кладовища, уже проводилися дослідження з метою пошуку останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. За результатами цих досліджень було виявлено ознаки місць поховань.

У вересні 1939 року у передмістях Львова точилися жорстокі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблих у бою вояків Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.

  • Як повідомлялося, Україна повністю виконала свої зобов'язання і видала Польщі всі необхідні дозволи для проведення пошуково-ексгумаційних робіт, про які сторони домовлялися раніше. 
  • Натомість Україна отримала поки один дозвіл на проведення ексгумації останків українців на території Польщі, які загинули від рук Армії Крайової та селянських батальйонів у 1944 році.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies