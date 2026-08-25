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Defense Tech

АОЗ уперше оголосила тендер на закупівлю НРК за вимогами Міноборони. Які умови для виробників

Агенція планує закупити логістичні та ударні наземні дрони

АОЗ уперше оголосила тендер на закупівлю НРК за вимогами Міноборони. Які умови для виробників
НРК «Плющ»
Фото: facebook/Роботизовані Комплекси

Агенція оборонних закупівель ДОТ уперше оголосила тендер на закупівлю наземних роботизованих комплексів, характеристики яких відповідають тактико-технічним вимогам, затвердженим Міністерством оборони України. Про це повідомили у Міноборони.

Агенція оборонних закупівель планує закупити НРК двох типів:

  • логістичні – для перевезення вантажів, доставки необхідного забезпечення та евакуації поранених;
  • ударні – для ураження визначених цілей.

У відомстві зазначають, що НРК мають бути здатні працювати на пересіченій місцевості, забезпечувати надійне дистанційне керування та передавати оператору відео й дані про роботу комплексу.

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До участі у закупівлі запрошують виробників та постачальників, продукція яких відповідає встановленим характеристикам і вимогам. Одна з ключових умов – наявність щонайменше одного кодифікованого виробу в категорії НРК. Закупівля проходитиме у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки для оборонних закупівель.

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«Тендер проходитиме за системою, що вже довела свою ефективність. Комплекси поділені на класи за дальністю роботи та вагою вантажу. У кожному класі – 4 або 5 лотів. При цьому один виробник зможе отримати не більше половини замовлення в межах одного класу», – пояснив заступник міністра оборони України Мстислав Банік. 

За його словами, такий підхід дозволить залучити до постачання кількох виробників і створити більше можливостей для конкуренції між ними. Банік наголосив, що роботизовані платформи вже давно стали незамінними на фронті – деякі завдання в принципі неможливо виконати без них. Тому, за його словами, завданням Міноборони є забезпечити безперебійне постачання цих засобів у військо: за доступною ціною, в потрібній якості й кількості та вчасно. 

Раніше у Міноборони наголошували, що потреба в наземних роботизованих комплексах неухильно зростає. Щоб суттєво розширити їх застосування на лінії фронту, Міністерство оборони України значно збільшило обсяги закупівель і визначений рівень потреби в НРК у цьому році.

Зокрема, понад 22 000 одиниць НРК вже законтрактовано, що майже вдвічі перевищує показники за весь попередній рік. Також військовослужбовці вже замовили НРК майже на 1,9 млрд гривень через маркетплейс Brave1 Market за програмою єБали.

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Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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