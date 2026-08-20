Жумаділов: АОЗ уже оголосила тендери по частині отриманих ТТХ на зброю. Серед них - діпспрайки

Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов розповів, що відсоток отриманих Агенцією від Міноборони тактико-технічних характеристик для оголошення тендерів збільшився. Втім, не називає конкретну цифру.

“По тендерах — була домовленість з Єврокомісією про те, що певна частка закупівель буде проведена через тендери, вона була, наскільки мені відомо, доведена в травні місяці цього року. У червні нам були доведені заходи, тобто це вже на папері було викладено, що певні кількості ми маємо протендерити, під що нам будуть доведені ТТХ. З червня місяця ми взаємодіяли з Міністерством оборони, щоб нам довелои ці ТТХ, бо ми розуміємо, яка тривалість у тендерів, далі йде укладення контрактів, авансування і виконання. Часу було не так багато — навіть якби все довели вже 11 червня, все одно були б певні ризики”, – пояснив Жумаділов під час пресконференції 20 серпня.

За його словами, з часом ризики зростали. АОЗ спілкувався і зі старою, і з новою командою міністерства.

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“І ця робота, на мою думку, мала результат, оскільки на сьогодні нам за минулий тиждень, на початку цього тижня, були доведені ТТХ за кількома досить масштабними категоріями, але ще не всі. Зараз ми вже оголосили тендери на деякі з них, деякі оголошуємо сьогодні і завтра. Ми очікуємо, що інші ТТХ так само будуть доведені якнайшвидше”, – зазначив директор Агенції.

Серед уже оголошених тендерів, за словами Жумаділова, тендер на безпілотники класу діпстрайк.

Станом на сьогодні відсоток доведених ТТХ збільшився, “але я не можу назвати цифру”, додав Жумаділов. На озвучені раніше в медіа 80% директор АОЗ сказав, що не знає, як в МОУ їх рахували.

Загалом, за словами Жумаділова, ситуація з тендерами складна.

“Тендери — це завжди певний ризик. Навіть коли йдеться про сталу номенклатуру та ринки, де постачальники вже роками, десятками років присутні на ринку. Зараз ми говоримо про несталу номенклатуру і несталі ринки. Тут розуміння системних ризиків дуже багато. Тому багато залежатиме від того, як цими ризиками буде управляти Міністерство оборони разом з Агенцією, чи буде командна робота”, – пояснив директор АОЗ.

На цей рік плану повністю переходити на тендери немає, зазначив він, адже не було такої домовленості з європейськими партнерами. На наступний, в цілому, теж, але Жумаділов цього не виключає.

“Думаю, що з цим рішенням точно не потрібно поспішати, бо тоді ми геть закриємо можливості для невеликих виробників, а також для того, щоб бригади самі обирали, що їм потрібно. Тендери — це досить прямолінійна історія, де, як правило, виграють найбільші. І вибір споживача, його опитування, в цьому не враховується”, – зазначив він.

Нагадаємо, з початку 2026 року Міноборони довелося переглянути план повністю перенести закупівлю 70% FPV-дронів на маркетплейс DOT-Chain.

У липні Українська Рада зброярів звернулася до МОУ із закликом забезпечити безперервність контрактування озброєння, так як станом на середину місяця, за даними галузі, було законтрактовано лише до 25% наявних виробничих спроможностей.

Це, зазначили в УРЗ, створює ризик не лише для виробництва, а й для обсягів постачання восени та взимку.

Відомо, що вже наступного дня представники МОУ зустрілися з виробниками зброї, де заявили, що на днях погодили “переважну більшість” ТТХ, а частину коштів перерозподіляють на прямі закупівлі.

13 серпня редактор видання "Наші гроші" Юрій Ніколов звинуватив керівника Агенції оборонних закупівель у саботажі збройних тендерів, які впроваджувала команда колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

АОЗ заперечила звинувачення, пояснивши, що "для початку конкурентних закупівель Агенція має отримати затверджені тактико-технічні характеристики (ТТХ), які розробляють структурні підрозділи Міністерства оборони України".

Також там зазначили, що звернуться до Комісії з журналістської етики щодо дотримання журналістських стандартів Ніколовим.