Директор АОЗ Арсен Жумаділов написав заяву на звільнення. Які причини називає

Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов 20 серпня написав заяву на звільнення, повідомив він під час пресконференції.
Зі слів Жумаділова, його останній робочий день на цій посаді - 31 серпня.
Причиною назвав те, що його контракт закінчувався на початку наступного року, відтак Агенція заходила би в новий закупівельний сезон із новою командою, що могло вплинути на тяглість процесів.
«Це моє рішення, воно ухвалене не під чиїмось впливом», - додав Жумаділов.
Водночас заперечив, що звільняється на тлі історії з оголошенням тендерів. А також заперечив наявність конфлікту із попереднім керівництвом Міноборони.
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Команда, за словами Жумаділова, залишається працювати в АОЗ.
«Вони далі працюють у межах свого бажання. І тепер це буде завданням нового керівника агенції і Міноборони, щоб це бажання зберігалося», - зазначив Жумаділов.
Тепер наглядова рада АОЗ має провести конкурс на нового директора Агенції. До цього виконуючим обовʼязки буде Олег Кльоц, директор із закупівель АОЗ, колишній гендиректор "Медичних закупівель України" .
- Арсен Жумаділов очолює Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) з березня 2025 року — тоді його призначили після того, як міністр оборони Рустем Умєров вирішив не продовжувати контракт з попередньою очільницею агенції Мариною Безруковою. До цього Жумаділов очолював Державний оператор тилу (ДОТ).
- З 1 січня 2026 року ДОТ і АОЗ об'єднали в єдину закупівельну структуру, керівником якої залишився він.
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