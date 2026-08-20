Директор АОЗ Арсен Жумаділов написав заяву на звільнення. Які причини називає

Зі слів Жумаділова, йде лише він, команда залишається працювати "у межах свого бажання"

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Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов 20 серпня написав заяву на звільнення, повідомив він під час пресконференції.

Зі слів Жумаділова, його останній робочий день на цій посаді - 31 серпня.

Причиною назвав те, що його контракт закінчувався на початку наступного року, відтак Агенція заходила би в новий закупівельний сезон із новою командою, що могло вплинути на тяглість процесів.

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«Це моє рішення, воно ухвалене не під чиїмось впливом», - додав Жумаділов.

Водночас заперечив, що звільняється на тлі історії з оголошенням тендерів. А також заперечив наявність конфлікту із попереднім керівництвом Міноборони.

Команда, за словами Жумаділова, залишається працювати в АОЗ.

«Вони далі працюють у межах свого бажання. І тепер це буде завданням нового керівника агенції і Міноборони, щоб це бажання зберігалося», - зазначив Жумаділов.

Тепер наглядова рада АОЗ має провести конкурс на нового директора Агенції. До цього виконуючим обовʼязки буде Олег Кльоц, директор із закупівель АОЗ, колишній гендиректор "Медичних закупівель України" .