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Україна дозволила ексгумацію жертв Волинської трагедії у Гуті Пеняцькій на Львівщині

Україна дозволила ексгумацію жертв Волинської трагедії у Гуті Пеняцькій на Львівщині
Гута Пеняцька
Фото: Instytut Pamięci Narodowej

Українська влада дозволила Польщі провести ексгумацію останків загиблих на території колишнього села Гута Пеняцька неподалік Золочева на Львівщині.

Про це 18 серпня повідомив польський Інститут національної пам’яті (IPN).За інформацією польської сторони, дозвіл на проведення робіт Україна надала 7 серпня. 

Йдеться про місце, де наприкінці лютого 1944 року загинули польські мешканці села. У червні фахівці Бюро пошуків та ідентифікації IPN провели на цій території пошукові роботи.

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У період із 9 до 18 червня вони виявили людські останки у 25 місцях на площі понад 200 квадратних метрів. Зокрема, дослідники зафіксували поховання площею близько 72 квадратних метрів. В IPN зазначили, що це вже другий дозвіл, отриманий інституцією від української влади на проведення ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Дату початку ексгумаційних робіт наразі не повідомляють. Раніше завершили ексгумацію останків жертв трагедії у колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині.

Контекст

На початку серпня український Мінкульт заявив, що Україна виконала всі зобов'язання і видала всі необхідні дозволи для проведення пошуково-ексгумаційних робіт, про які сторони домовлялися раніше. Окрім цього, польська сторона вже передала новий перелік місць в Україні для проведення майбутніх досліджень.

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров також зазначив, що процедура отримання дозволів на проведення ексгумацій залишків жертв Волинської трагедії буде максимально прискорена. 

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