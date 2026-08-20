В ДБР повідомили про масштабні перевірки у військових частинах

Сьогодні, 20 серпня, працівники ДБР разом із з Генеральним штабом ЗСУ та за процесуального керівництва Офісу генпрокурора розпочали масштабну операцію «Справедливість для бійців», метою якої є викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів.

Як зазначили у пресслужбі Бюро, окремо звертають увагу на випадки, коли підлеглих замість виконання військових обов’язків залучають до будівельних, господарських та інших приватних робіт.

Слідчі дії проводяться у різних регіонах України. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки.

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Основна частина проваджень стосується незаконного нарахування та отримання виплат. У 12 таких провадженнях проводяться 58 обшуків, і за їх результатами планують повідомити про підозру 20 особам.

Ще п’ять обшуків проводяться у провадженні щодо незаконного використання праці військовослужбовців. Дев’ять — у справі про корупційні зловживання, у якій готуються підозри двом фігурантам.

Загалом за результатами операції планується повідомити про підозру 22 особам.

Фото: ДБР Операція "Справедливість для бійців"

Крім того, ДБР завершило розслідування ще у чотирьох кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат військовослужбовцям. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планують скерувати до суду.

Раніше Бюро провело операцію «Чесний призов», спрямовану на викриття корупційних схем у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Тоді слідчі та оперативники ДБР одночасно провели десятки обшуків у різних регіонах України, викрили схеми ухилення від мобілізації, незаконного зняття військовозобов’язаних з обліку та отримання хабарів.