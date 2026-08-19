У Дніпрі затримали медикиню, яка пропонувала військовому операцію на здоровому хребті для звільнення зі служби

Під час обшуку в її квартирі виявили валюту на суму близько 6,8 млн гривень.

У Дніпрі затримали медикиню одного з військових шпиталів, яка за 12 тисяч доларів пропонувала провести військовослужбовцю без медичних показань операцію на хребті, встановити металеві імпланти, а потім використати це як підставу для відповідного висновку ВЛК.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, до жінки звернувся військовослужбовець, який хотів звільнитися з армії, хоча не мав для цього проблем зі здоров’ям. Медикиня запропонувала йому зробити операцію і встановити у хребет металеві конструкції.

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Вона запевняла, що операція нібито не загрожуватиме життю, натомість наявність імплантів не дозволить надалі спростувати медичні підстави для звільнення зі служби.

Працівники ДБР затримали жінку під час отримання грошей. Під час обшуку в її квартирі в центрі Дніпра слідчі виявили валюту на суму близько 6,8 млн гривень. Походження цих коштів встановлюється. Також слідство перевіряє обставини придбання квартири, власницею якої вона стала нещодавно. Орієнтовна вартість нерухомості - 100 тисяч доларів.

Фото: ДБР

ДБР встановлює інших осіб, які могли бути причетними до схеми, зокрема - серед медиків та військовослужбовців.

Затриманій повідомлено про підозру у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.