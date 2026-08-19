​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
ГоловнаСуспільствоПодії

На Черкащині – масштабна пожежа: вогонь охопив 100 гектарів лісу

Пожежу гасять понад 200 рятувальників.

На Черкащині – масштабна пожежа: вогонь охопив 100 гектарів лісу
Лісова пожежа на Черкащині
Фото: ДСНС Черкащини

На Черкащині рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу, яка виникла напередодні в селі Кумейки. Вогонь поширився на ліс і прилегле сміттєзвалище.

Про це повідомили у ДСНС.

Спочатку загорілася господарча споруда на приватній території. Через сильний вітер полум’я швидко перекинулося на сусідні ділянки.

Реклама

Наразі пожежу локалізували на площі близько 100 гектарів. До гасіння залучили 208 рятувальників та 55 одиниць техніки.

За минулу добу в Україні зафіксували 456 пожеж в екосистемах. Загальна площа, охоплена вогнем, перевищила 375 гектарів. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність і дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час вітряної погоди.

Фото: ДСНС Черкащини

Фото: ДСНС Черкащини

Фото: ДСНС Черкащини

  • Напередодні на Кіровоградщині повідомили про тління недіючих відстійників. Рятувальникам вдалось стабілізувати ситуацію і локалізувати пожежу. В області фіксували погіршення якості повітря.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies