Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Черкащині рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу, яка виникла напередодні в селі Кумейки. Вогонь поширився на ліс і прилегле сміттєзвалище.

Про це повідомили у ДСНС.

Спочатку загорілася господарча споруда на приватній території. Через сильний вітер полум’я швидко перекинулося на сусідні ділянки.

Реклама

Наразі пожежу локалізували на площі близько 100 гектарів. До гасіння залучили 208 рятувальників та 55 одиниць техніки.

За минулу добу в Україні зафіксували 456 пожеж в екосистемах. Загальна площа, охоплена вогнем, перевищила 375 гектарів. Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність і дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час вітряної погоди.

Фото: ДСНС Черкащини

Фото: ДСНС Черкащини

Фото: ДСНС Черкащини