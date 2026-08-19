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Росіяни пошкодили на Чернігівщині житлові будинки та приміщення підприємств

Армія окупантів била по області дронами.

Росіяни пошкодили на Чернігівщині житлові будинки та приміщення підприємств
Фото: Чернігівська ОВА

Російська армія пошкодила у Чернігівській області житлові будинки та приміщення підприємств.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора зранку росіяни атакували “геранню” Козелецьку громаду. 

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Було влучання на території одного з транспортних підприємств. Пошкоджені вантажівки та легкові автівки, загорілася одна з будівель – пожежу загасили.

 У селі Городнянської громади ударом безпілотника “Гербера” пошкоджено  житловий будинок.

 Удень у селі Семенівської громади ще один будинок постраждав внаслідок атаки FPV-дрона.

Сьогодні вночі у Батуринській громаді “Гербера” влучила по території місцевого підприємства. Загорілася покрівля гаражів, також постраждала автівка. Пожежу ліквідували.

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