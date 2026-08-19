Росіяни пошкодили на Чернігівщині житлові будинки та приміщення підприємств

Російська армія пошкодила у Чернігівській області житлові будинки та приміщення підприємств.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Учора зранку росіяни атакували “геранню” Козелецьку громаду.
Було влучання на території одного з транспортних підприємств. Пошкоджені вантажівки та легкові автівки, загорілася одна з будівель – пожежу загасили.
У селі Городнянської громади ударом безпілотника “Гербера” пошкоджено житловий будинок.
Удень у селі Семенівської громади ще один будинок постраждав внаслідок атаки FPV-дрона.
Сьогодні вночі у Батуринській громаді “Гербера” влучила по території місцевого підприємства. Загорілася покрівля гаражів, також постраждала автівка. Пожежу ліквідували.
- 17 серпня російська армія двічі атакувала Корюківський район Чернігівської області. Спалахнули пожежі. Постраждала 59-річна жінка.