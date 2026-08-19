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СБУ затримала агента ФСБ, який коригував атаки Росії по Рівненщині і готувався вбивати військових

Чоловік об’їжджав місцевість на мотоциклі та знімав навколишню територію на відеореєстратор, вмонтований у шолом.

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував атаки Росії по Рівненщині і готувався вбивати військових
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Рівненській області ще одного агента ФСБ Росії. За завданням ворога зловмисник коригував обстріли західного регіону та готувався до вбивств військових Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, зрадником виявився місцевий безробітний. У поле зору росіян він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів антиукраїнські коментарі. 

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Після вербування чоловік почав відстежувати пункти базування українських захисників, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки. Щоб виявити місця дислокації військових об’єктів, він об’їжджав місцевість на мотоциклі та знімав навколишню територію на відеореєстратор, вмонтований у шолом.

Крім цього, агент надав російським спецслужбістам віддалений доступ до свого смартфона та акаунтів у месенджері, куди він скидав координати потенційних "цілей".

Згодом зловмисник запросив у свого куратора зброю та боєприпаси для виконання замовних вбивств українських воїнів на території Рівненщини. Також він намагався дістати дрон для проведення аеророзвідки розташування Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента "на гарячому" під час нової розвідувальної вилазки поблизу об’єкта українських військ. При обшуках у нього вилучили відеореєстратор, комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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