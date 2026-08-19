Уночі Росія атакувала двома балістичними ракетами, двома «Бандеролями» і 65 БпЛА

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У ніч на 19 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», 65 ударними дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», баражуючими боєприпасами «Бандероль» і дронами-імітаторами. Била з Курська, Орла і окупованих Донецька і Криму.

Станом на 8:30 захисники знешкодили 56 дронів і дві «Бандеролі» на півночі, півдні і сході України. Про це повідомили в Повітряних силах.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили Telegram Відбиття атаки

Атака триває, в повітряному просторі залишаються декілька дронів.