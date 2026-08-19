Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернем після погроз з боку російського міністерства закордонних справ через постачання Києву БПЛА заявив, що Британія буде й надалі підтримувати Україну "на 100% в час її потреби".

Як пише Reuters, очільник уряду підкреслив, що дружба Британії з Україною є міцною "не тільки за хорошої погоди". Бернем підтвердив готовність Лондона і надалі сприяти Києву у захисті проти незаконної війни, розв'язаної Кремлем.

Звинувачення на адресу уряду лейбориста з боку російських дипломатів викликало повідомлення ЗМІ, що для ударів вглиб російського тилу по нафтовим та логістичним об'єктам Україна нібито використовує дрони британського виробництва. У міністерстві оборони Сполученого Королівства цю інформацію не коментували, але так само запевнили в тому, що "стоятимуть пліч-о-пліч з Україною".